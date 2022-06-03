達到永續ESG 邀企業餐餐廳加入綠色飲食

民間團體綠色餐飲指南推廣綠色飲食，目前已獲得200多家餐廳支持，包括五星級雲品溫泉酒店加入，成為第一個飯店業者，民間團體表示，未來除持續擴大招募，並參照英國永續餐廳協會SRA標準與國內業界環境，推出綠色餐廳分級制，讓葉級綠色餐廳成為餐飲業者典範，與消費者的綠色飲食指南。

金管會要求2023年起，實收資本額達20億元以上的上市櫃公司應製作ESG報告，而企業員餐轉綠餐，可讓企業與員工輕鬆從日常餐飲中實踐ESG，因此綠色餐飲指南擴大邀請企業界等對象，凡符合或有志遵循綠食宣言六大原則者，踴躍申請成為宣言行動店家。

綠色餐飲指南創辦人、台北市文化探索協會秘書長黃俊誠表示，雲品溫泉酒店加入綠色餐飲指南，作為台灣未來觀光飯店業的發展典範，從飲食、農糧推動台灣永續觀光發展，也邀請更多的餐飲相關夥伴一同參加。

此外，招募對象從過往的餐飲業，將擴大至無包裝商店、天然選物店（生鮮、飲食良品等）、友善書店（含餐飲或小農選物之複合式經營）、旅宿業、有機通路等多元的經營型態。

所謂綠色餐飲指南，以「餐飲食材的選購來源」與「永續面向的實踐歷程」為評核基礎，分級分成「宣言行動店家」、「一葉餐廳」、「二葉餐廳」與「三葉餐廳」。每一級次對應不同的主題審核項目與積分，皆為永續飲食所涵蓋的面向，餐廳可逐步依循進而加值經營方針，並獲有具指標性的殊榮識別。

綠食宣言六大原則包括優先採購有機友善食材、優先採用當地當令食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項，以及減少資源耗損與浪費。

有意願加入綠色餐飲指南共同形塑台灣的綠色餐飲產業，不限餐飲型態，可填寫以下申請表：

申請成為綠色餐飲指南「宣言行動店家」 ： https://reurl.cc/12DDvp