出國必備！ORIS復刻90時髦、積家計時日曆 世界走透透

隨著國界逐漸放寬，旅遊的心情也蓄勢待發。出國的必備行李除了護照、生活用品，一只手表更能掌握遊玩的心情節奏。ORIS推出新款Hölstein 2022限量表，具備好操作的世界時間功能，積家（Jaeger-LeCoultre）的大師系列計時日曆腕表則可一次掌握多種時間資訊，即將成為邊界解封之後、全世界走跳跳的品味伴手。

ORIS為慶祝表廠創立於6月1日，今年推出一只全球限量的Hölstein 2022限量表，並與表廠鄰近的豪斯登（Hölstein）小溪同名。Calibre 690雙向自動上鍊機芯將可透過表殼兩側的按鈕，以一小時為單位快調時間，同時日期盤也隨時間聯動，操作方便。表款還具有瞬跳日期與停秒裝置，全世界限量250只，並具備1990年代風格的36.5毫米精鋼表殼，訂價11萬8,000元。