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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

出國必備！ORIS復刻90時髦、積家計時日曆 世界走透透

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
封閉的後底蓋，並具有ORIS近年頻繁亮相的飛行員小熊公仔圖案。圖 / ORIS提供
封閉的後底蓋，並具有ORIS近年頻繁亮相的飛行員小熊公仔圖案。圖 / ORIS提供

隨著國界逐漸放寬，旅遊的心情也蓄勢待發。出國的必備行李除了護照、生活用品，一只手表更能掌握遊玩的心情節奏。ORIS推出新款Hölstein 2022限量表，具備好操作的世界時間功能，積家（Jaeger-LeCoultre）的大師系列計時日曆腕表則可一次掌握多種時間資訊，即將成為邊界解封之後、全世界走跳跳的品味伴手。

ORIS為慶祝表廠創立於6月1日，今年推出一只全球限量的Hölstein 2022限量表，並與表廠鄰近的豪斯登（Hölstein）小溪同名。Calibre 690雙向自動上鍊機芯將可透過表殼兩側的按鈕，以一小時為單位快調時間，同時日期盤也隨時間聯動，操作方便。表款還具有瞬跳日期與停秒裝置，全世界限量250只，並具備1990年代風格的36.5毫米精鋼表殼，訂價11萬8,000元。

積家新款的大師系列日曆計時碼表，則可顯示日期、時間、星期、月份等多重時間資訊，並結合實用的計時碼表功能。由表廠自製的759型自動上鍊機芯並具備65小時約三日的動力儲存，防水性能也達50米，日常使用遊刃有餘。40毫米的精鋼表殼與表帶再經過亮面、磨砂紋的交錯打磨修飾，帶來無論旅遊或日常中的閃耀一瞬。

透過表殼兩側的按鈕將能快速調整時間，使用直觀而便利。圖 / ORIS提供
透過表殼兩側的按鈕將能快速調整時間，使用直觀而便利。圖 / ORIS提供
積家Master Control大師日曆計時腕表，54萬5,000元。圖 / 積家提供
積家Master Control大師日曆計時腕表，54萬5,000元。圖 / 積家提供
ORIS的Hölstein 2022世界時間限量腕表並附特製表盒，全球限量250只。圖 / ORIS提供
ORIS的Hölstein 2022世界時間限量腕表並附特製表盒，全球限量250只。圖 / ORIS提供
ORIS為慶祝表廠創立於6月1日，推出全球限量的Hölstein 2022限量表，並與表廠鄰近的豪斯登（Hölstein）小溪同名。圖 / ORIS提供（合成圖）
ORIS為慶祝表廠創立於6月1日，推出全球限量的Hölstein 2022限量表，並與表廠鄰近的豪斯登（Hölstein）小溪同名。圖 / ORIS提供（合成圖）
積家大師日曆計時腕表的表殼與表帶再經過亮面、磨砂紋的交錯打磨修飾，帶來無論旅遊或日常中的閃耀一瞬。圖 / 積家提供
積家大師日曆計時腕表的表殼與表帶再經過亮面、磨砂紋的交錯打磨修飾，帶來無論旅遊或日常中的閃耀一瞬。圖 / 積家提供

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