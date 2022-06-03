出國必備！ORIS復刻90時髦、積家計時日曆 世界走透透
隨著國界逐漸放寬，旅遊的心情也蓄勢待發。出國的必備行李除了護照、生活用品，一只手表更能掌握遊玩的心情節奏。ORIS推出新款Hölstein 2022限量表，具備好操作的世界時間功能，積家（Jaeger-LeCoultre）的大師系列計時日曆腕表則可一次掌握多種時間資訊，即將成為邊界解封之後、全世界走跳跳的品味伴手。
ORIS為慶祝表廠創立於6月1日，今年推出一只全球限量的Hölstein 2022限量表，並與表廠鄰近的豪斯登（Hölstein）小溪同名。Calibre 690雙向自動上鍊機芯將可透過表殼兩側的按鈕，以一小時為單位快調時間，同時日期盤也隨時間聯動，操作方便。表款還具有瞬跳日期與停秒裝置，全世界限量250只，並具備1990年代風格的36.5毫米精鋼表殼，訂價11萬8,000元。
積家新款的大師系列日曆計時碼表，則可顯示日期、時間、星期、月份等多重時間資訊，並結合實用的計時碼表功能。由表廠自製的759型自動上鍊機芯並具備65小時約三日的動力儲存，防水性能也達50米，日常使用遊刃有餘。40毫米的精鋼表殼與表帶再經過亮面、磨砂紋的交錯打磨修飾，帶來無論旅遊或日常中的閃耀一瞬。
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