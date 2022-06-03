礦山藝術季探尋黑金與黃金 首發猴硐主題遊程抽獎開跑

2022礦山藝術季系列活動開跑，首推文化行旅體驗，本次黃金博物館以「礦山出發」為題，推出實地探訪、在地互動、手作課程等體驗，遊程即日起開放報名，名額有限，歡迎民眾報名。另外至黃金博物館的粉絲專頁留言，還可抽秒殺遊程。

新北市文化局表示，「黃金山城礦業文化」是新北5條美學廊帶之一，此次「礦山出發」文化行旅，共計3條主題路線，藉由老礦長及在地達人引路，帶領民眾穿梭在山城與海景之間，品味礦山豐厚人文底蘊，感受曾經有過的黃金年代及採礦歲月。

為推廣「黑金」歷史文化，今年擴大辦理至猴硐，活動內容除了地景藝術及表演藝術，更結合國際級跨界時尚展演活動及深度文化行旅體驗，自6月起至8月提供民眾更豐富多元的文化藝術饗宴。

「礦山出發」系列遊程即日起開放報名，報名網址，歡迎有興趣的民眾一起走訪具有生活記憶的山城路徑，以及在地居民才知道的遊玩秘境。

即日起至6月20日，至新北市立黃金博物館粉絲專頁按讚、標記1位朋友並留言寫下「我們一起從礦山出發！」完成以上步驟，就有機會抽中礦山出發猴硐首場活動免費名額，一人中獎2人同行。

三大主題遊程看這邊，第一條主題路線「礦區生活小隊」，由猴硐老礦工親自帶隊，引領民眾走讀這座曾經繁華的黑金小鎮，參加民眾還能搭乘百年礦車，體驗往昔的礦坑日常。

第二條路線「山城悠遊小隊」，則由在地達人吳朝潭帶路，造訪昔日載運礦產的六坑斜坡索道，並由藝術家黃仲辰指導手作黃金礦石餅乾，讓民眾能把山城美味帶回家。