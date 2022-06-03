下殺到5折！無印良品首辦「惜物祭」 僅限13店限時賣

呼應即將帶來世界環境日，MUJI無印良品首度在台灣舉辦「第一屆惜物祭MOTTAINAI」，將略有瑕疵但仍能正常使用的商品，首度拿出來販售，最低下殺5折起，即日起至6月15日，在全台限定13間「惜物祭」指定門市開賣。

MUJI無印良品特別提出日文「MOTTAINAI（もったいない）」，意指「對於可用物品的浪費而感到遺憾」的情緒，而推出惜物祭，包括四輪硬殼止滑拉桿箱原價3,900～8,500元，惜物價提出1,950～6,800元；各式PP收納盒系列原價299～1,199元，惜物價149～599元；撥水加工有機棉舒適休閒鞋單一價只要399元。

另外無印良品也蒐集原本要銷毀的過季寢織品，與家扶基金會幸福小舖合作，手工縫製成再生亞麻平織購物袋，即日起至6月15日，在全台13間惜物祭門市，單筆消費滿千送再生亞麻平織購物袋乙只，而有提供補水站服務的門市，也可購入回收玻璃製成的玻璃水瓶。