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下殺到5折！無印良品首辦「惜物祭」 僅限13店限時賣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
於無印良品全台13間惜物祭門市，消費滿千元送再生亞麻平織購物袋乙只。圖／MUJI無印良品提供
於無印良品全台13間惜物祭門市，消費滿千元送再生亞麻平織購物袋乙只。圖／MUJI無印良品提供

呼應即將帶來世界環境日，MUJI無印良品首度在台灣舉辦「第一屆惜物祭MOTTAINAI」，將略有瑕疵但仍能正常使用的商品，首度拿出來販售，最低下殺5折起，即日起至6月15日，在全台限定13間「惜物祭」指定門市開賣。

MUJI無印良品特別提出日文「MOTTAINAI（もったいない）」，意指「對於可用物品的浪費而感到遺憾」的情緒，而推出惜物祭，包括四輪硬殼止滑拉桿箱原價3,900～8,500元，惜物價提出1,950～6,800元；各式PP收納盒系列原價299～1,199元，惜物價149～599元；撥水加工有機棉舒適休閒鞋單一價只要399元。

另外無印良品也蒐集原本要銷毀的過季寢織品，與家扶基金會幸福小舖合作，手工縫製成再生亞麻平織購物袋，即日起至6月15日，在全台13間惜物祭門市，單筆消費滿千送再生亞麻平織購物袋乙只，而有提供補水站服務的門市，也可購入回收玻璃製成的玻璃水瓶。

全台13間限定門市：中壢門市、巨城門市、台中門市、金典門市、統一時代門市、微風門市、新店門市、台南門市、SKM PARK門市、南紡門市、巨蛋門市、美麗華門市、宏匯門市。

無印良品在全台13間門市，推出惜物祭優惠活動。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在全台13間門市，推出惜物祭優惠活動。圖／MUJI無印良品提供
無印良品惜物祭優惠：撥水加工有機棉舒適休閒鞋單一價399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品惜物祭優惠：撥水加工有機棉舒適休閒鞋單一價399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品惜物祭優惠：四輪硬殼止滑拉桿箱（20L）原價3,900元，惜物價1,950元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品惜物祭優惠：四輪硬殼止滑拉桿箱（20L）原價3,900元，惜物價1,950元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 微風

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