NBA總冠軍開打！勇士、塞爾提克 球星名表火力大PK

NBA總冠軍G1今日早上開打，金州勇士、波士頓塞爾提克兩隊即將展開激烈的系列賽事。雖然勝負尚未得知，但場邊球星配戴的名表則是延伸趣味話題，又以Stephen Curry、Jaylon Tatum的「對決」最具看頭。

Stephen Curry過去曾多次被拍到擁有包含沛納海（PANERAI）的PAM01441 Luminor GMT腕表、勞力士（ROLEX）的總統型Day-Date腕表與海使型Deepsea腕表、愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹名表，價格多在數十萬到上百萬元，以Curry手上的三枚總冠軍戒指榮耀而言？小菜一碟。

而另一邊波士頓塞爾提克的Jayson Tatum則是愛彼（Audemars Piguet）的愛好者，過去曾多次拍攝到配戴愛彼的皇家橡樹腕表。根據專為名人服務的高級珠寶交易商Eric Mavani的ig顯示，今年不到25歲的Jayson Tatum，今年甫在24歲生日時，「入手」了一只約50萬美元、極稀有的RICHARD MILLE RM 055 Bubba Watson腕表。

RICHARD MILLE常被視作運動風格的頂級富豪之選，過去NBA球星中，包含「小皇帝」LeBron James、「大鬍子哈登」James Harden，都曾配戴過RICHARD MILLE，甚至哈登去年生日的禮物就是一只RICHARD MILLE的千萬名表，或可展現RICHARD MILLE對新一代球星的魅力。