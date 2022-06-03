Millie Bobby Brown「棉被裝」配珠寶秀優雅「怪」趣味

影集《怪奇物語》（Stranger Things）第四季甫於Netflix熱播，連帶也讓劇中主角受到各方關心。演出「Eleven」一角的Millie Bobby Brown日前登上Vogue香港六月號封面，同時身上更配戴了Buccellati高級珠寶，小露香肩。

本次拍攝Vogue雜誌封面時，Millie Bobby Brown則穿上宛如超大棉被的寬版連身外套，同時秀出半邊鎖骨與香肩，而另一套造型中，她則以粉紅色毛衣搭配高級珠寶耳環，加上煙燻土耳其藍色眼影，展現出對比「怪」趣味。而雖然已滿18歲的Millie Bobby Brown今年在紅毯上的造型頻頻被評論過造型過老，但由攝影師Paola Kudacki掌鏡的這組照片中，時而也捕捉到Millie Bobby Brown吐舌、閉眼的逗趣表情，還原小女孩的青春無敵。

Buccellati是來自義大利的百年高級珠寶品牌，並屬於擁有朗格（A.Lange & Sohne）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）等品牌的Richemont集團旗下。