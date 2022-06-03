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Millie Bobby Brown「棉被裝」配珠寶秀優雅「怪」趣味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Millie Bobby Brown身上穿戴的珠寶，來自義大利百年品牌的Bucellati。圖 / 翻攝自 ig @ bucellatimilan（合成圖）
Millie Bobby Brown身上穿戴的珠寶，來自義大利百年品牌的Bucellati。圖 / 翻攝自 ig @ bucellatimilan（合成圖）

影集《怪奇物語》（Stranger Things）第四季甫於Netflix熱播，連帶也讓劇中主角受到各方關心。演出「Eleven」一角的Millie Bobby Brown日前登上Vogue香港六月號封面，同時身上更配戴了Buccellati高級珠寶，小露香肩。

本次拍攝Vogue雜誌封面時，Millie Bobby Brown則穿上宛如超大棉被的寬版連身外套，同時秀出半邊鎖骨與香肩，而另一套造型中，她則以粉紅色毛衣搭配高級珠寶耳環，加上煙燻土耳其藍色眼影，展現出對比「怪」趣味。而雖然已滿18歲的Millie Bobby Brown今年在紅毯上的造型頻頻被評論過造型過老，但由攝影師Paola Kudacki掌鏡的這組照片中，時而也捕捉到Millie Bobby Brown吐舌、閉眼的逗趣表情，還原小女孩的青春無敵。

Buccellati是來自義大利的百年高級珠寶品牌，並屬於擁有朗格（A.Lange & Sohne）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）等品牌的Richemont集團旗下。

有別於傳統法式珠寶的優雅，義式珠寶常強調手工精緻，以及不規則、自然的輪廓線條，以Millie Bobby Brown身上穿戴珠寶為例，其中一套便連續戴上Rombi與Ramage系列的三款金工戒指。兩個系列都以文藝復興時期為靈感，將自然風格化為幾何圖形，不僅有黃金與鑽石在顏色上的對比輝映，也透過多單品的疊加，展現義式珠寶堆疊、繁盛的華麗一面。

由攝影師Paola Kudacki掌鏡的照片中，捕捉到Millie Bobby Brown吐舌、閉眼的逗趣表情，還原小女孩的青春一面。圖 / 翻攝自 ig @ voguehongkong
由攝影師Paola Kudacki掌鏡的照片中，捕捉到Millie Bobby Brown吐舌、閉眼的逗趣表情，還原小女孩的青春一面。圖 / 翻攝自 ig @ voguehongkong
在攝影師Paola Kudacki掌鏡下，帶來一系列Millie Bobby Brown富有實驗性、抽象風格的時尚影像。圖 / 翻攝自 ig @ voguehongkong（合成圖）
在攝影師Paola Kudacki掌鏡下，帶來一系列Millie Bobby Brown富有實驗性、抽象風格的時尚影像。圖 / 翻攝自 ig @ voguehongkong（合成圖）
Millie Bobby Brown日前登上Vogue香港六月號封面，同時身上更配戴了Buccellati高級珠寶，小露香肩。圖 / 翻攝自 ig @ bucellatimilan（合成圖）
Millie Bobby Brown日前登上Vogue香港六月號封面，同時身上更配戴了Buccellati高級珠寶，小露香肩。圖 / 翻攝自 ig @ bucellatimilan（合成圖）

珠寶 品牌 義大利

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