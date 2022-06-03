快訊

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

新竹老爺推外帶餐 「訂閱」主廚現做料理輕鬆在家吃

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹老爺明宮廳針對外帶推出4至5人另類享鴨餐。圖／業者提供
新竹老爺明宮廳針對外帶推出4至5人另類享鴨餐。圖／業者提供

新冠肺炎疫情還未退燒，新竹老爺酒店指出，要繼續與全民齊心抗疫，新竹老爺各餐廳最新推出限定外帶餐，不管是單身貴族、溫馨小家庭或是三代同堂的桌菜都有不同選擇，還提供訂閱形式餐飲服務，不用進廚房、不用想菜單，就能輕鬆享用精緻佳餚。

新竹老爺Le Cafe咖啡廳推出全新訂閱式料理馬拉松即日起開始預訂，活動期間從6月6日至6月21日可天天外帶享用主廚現做料理，每日4至5道菜色約3人份量售價680元，訂3天享每組620元、訂6天享每組580元、訂購12天每組550元，訂購天數越多越優惠。

飯店指出，除了訂閱式料理還推出海陸外帶組合餐，有原塊帶骨牛小排、加州風味烤土雞、雙味烤魚卷等多樣菜色，每套3980元（四至五人份），同時也重磅推出潛艇炸雞餐，有香酥多汁全雞搭配契型薯條及生火腿芝麻葉沙拉只要780元；前期推出的Le café咖啡廳680元餐飲通用券，現在也可以直接當作現金折抵外帶餐點。

老爺鐵板燒此次也全新推出主廚精選午間商業單人外帶套餐，主菜分成香料翼板牛排、海鮮總匯、香煎松阪豬排、乾煎黃金雞腿排四擇一，選用高檔、新鮮食材只要680元起；明宮粵菜廳推出經典家常菜及另類享鴨餐，將招牌烤鴨帶回家享用；中山日本料理廳則推出日式懷石料理外帶餐，預定五人份享優惠價6800元。

新竹老爺指出，即日起在官網購物車即可預訂餐點，使用咖啡廳680元餐飲通用券可直接視同現金折抵，更多五星盛宴外帶餐訂購詳情可上官網查詢或電洽餐飲業務課03-5631122轉312或375。

新竹老爺咖啡廳推出全新訂閱式料理馬拉松，十二天免想菜單。圖／業者提供
新竹老爺咖啡廳推出全新訂閱式料理馬拉松，十二天免想菜單。圖／業者提供

咖啡廳 新竹

延伸閱讀

另一半嫖妓、暴力、貪污 超慘女星又懷孕了

上建中、台大都肄業 男星悲吐戶頭剩33元

車庫變成咖啡廳！羅東「美美子咖啡」展新店，手煮焦糖乳酪布丁必吃

大學只讀2個月 叛逆小子成咖啡達人用實力闖星級飯店

相關新聞

永豐棧「阿利海鮮」停業3個月！中廚出走、疫情來客減

台中五星級酒店永豐棧繼欠薪風波、員工掀離職潮之後，酒店內最受歡迎的阿利海鮮也因人力不足，加上疫情來客大量流失，決定6月1...

Millie Bobby Brown「棉被裝」配珠寶秀優雅「怪」趣味

影集《怪奇物語》（Stranger Things）第四季甫於Netflix熱播，連帶也讓劇中主角受到各方關心。演出「El...

新竹老爺推外帶餐 「訂閱」主廚現做料理輕鬆在家吃

新冠肺炎疫情還未退燒，新竹老爺酒店指出，要繼續與全民齊心抗疫，新竹老爺各餐廳最新推出限定外帶餐，不管是單身貴族、溫馨小家...

壽山動物園慶端午節 客製化「粽子」香噴噴

今天是端午節，高雄壽山動物園保育員為不同動物準備各式「客製化」粽子，包括水果粽、生肉粽、五榖健康粽等多元口味，其中黑猩猩...

618購物節暖身開跑 燦坤優惠再現折 最高現省近5千

迎接端午連假，同時也是618購物節前哨戰，燦坤即日起至6月21日推出「淨。平安生活提案」，會員促銷價8折起，燦坤獨家再祭...

「6月6日壽星」免費吃生乳捲 亞尼克山形白桃甜點登場

隨著夏天到來，「亞尼克」特別選用口味清爽的日本山形縣白桃，推出一系列水果系甜點，另外在6月6日當天，訂購生乳捲還可享6%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。