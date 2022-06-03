新竹老爺推外帶餐 「訂閱」主廚現做料理輕鬆在家吃

新冠肺炎疫情還未退燒，新竹老爺酒店指出，要繼續與全民齊心抗疫，新竹老爺各餐廳最新推出限定外帶餐，不管是單身貴族、溫馨小家庭或是三代同堂的桌菜都有不同選擇，還提供訂閱形式餐飲服務，不用進廚房、不用想菜單，就能輕鬆享用精緻佳餚。

新竹老爺Le Cafe咖啡廳推出全新訂閱式料理馬拉松即日起開始預訂，活動期間從6月6日至6月21日可天天外帶享用主廚現做料理，每日4至5道菜色約3人份量售價680元，訂3天享每組620元、訂6天享每組580元、訂購12天每組550元，訂購天數越多越優惠。

飯店指出，除了訂閱式料理還推出海陸外帶組合餐，有原塊帶骨牛小排、加州風味烤土雞、雙味烤魚卷等多樣菜色，每套3980元（四至五人份），同時也重磅推出潛艇炸雞餐，有香酥多汁全雞搭配契型薯條及生火腿芝麻葉沙拉只要780元；前期推出的Le café咖啡廳680元餐飲通用券，現在也可以直接當作現金折抵外帶餐點。

老爺鐵板燒此次也全新推出主廚精選午間商業單人外帶套餐，主菜分成香料翼板牛排、海鮮總匯、香煎松阪豬排、乾煎黃金雞腿排四擇一，選用高檔、新鮮食材只要680元起；明宮粵菜廳推出經典家常菜及另類享鴨餐，將招牌烤鴨帶回家享用；中山日本料理廳則推出日式懷石料理外帶餐，預定五人份享優惠價6800元。