壽山動物園慶端午節 客製化「粽子」香噴噴

今天是端午節，高雄壽山動物園保育員為不同動物準備各式「客製化」粽子，包括水果粽、生肉粽、五榖健康粽等多元口味，其中黑猩猩「莉忠」後天（6月5日）滿30歲，所以園方替牠準備五榖彩色健康粽當生日大餐，大象「阿里」則是一口氣吃了4顆水果粽，動物們看大啖美味粽子，畫面十分療育。

市場上的粽子大致分為肉粽、素粽或甜粽等總類，但動物吃的粽子不太一樣。壽山動物園保育員為大象、冠豪豬和象龜準備時令水果當內餡的水果粽，另替肉食性的非洲獅與孟加拉虎準備特製生肉粽，裡面包裹新鮮雞肉和牛肉。

此外，黑猩猩「莉忠」2005年從台北市立動物園南下高雄，6月5日將滿30歲，壽山動物園特別準備五榖彩色健康粽來賀歲，五穀米包裹水煮蛋和雞胸肉，同住室友「美珍」也一起享用。