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壽山動物園慶端午節 客製化「粽子」香噴噴

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大象「阿里」一口氣吃了4顆水果粽。圖／高市觀光局提供
大象「阿里」一口氣吃了4顆水果粽。圖／高市觀光局提供

今天是端午節，高雄壽山動物園保育員為不同動物準備各式「客製化」粽子，包括水果粽、生肉粽、五榖健康粽等多元口味，其中黑猩猩「莉忠」後天（6月5日）滿30歲，所以園方替牠準備五榖彩色健康粽當生日大餐，大象「阿里」則是一口氣吃了4顆水果粽，動物們看大啖美味粽子，畫面十分療育。

市場上的粽子大致分為肉粽、素粽或甜粽等總類，但動物吃的粽子不太一樣。壽山動物園保育員為大象、冠豪豬和象龜準備時令水果當內餡的水果粽，另替肉食性的非洲獅與孟加拉虎準備特製生肉粽，裡面包裹新鮮雞肉和牛肉。

此外，黑猩猩「莉忠」2005年從台北市立動物園南下高雄，6月5日將滿30歲，壽山動物園特別準備五榖彩色健康粽來賀歲，五穀米包裹水煮蛋和雞胸肉，同住室友「美珍」也一起享用。

壽山動物園說，為降低動物刻板行為，採取環境豐富化布置及食物供應變化等方式，甚至對於動物的族群結構與個體社群關係進行調整安排，而這次端午節的應景粽，就是食材變化的一環。

動物園為孟加拉虎安排生肉粽，「阿虎」拆開粽葉大塊朵頤。圖／高市觀光局提供
動物園為孟加拉虎安排生肉粽，「阿虎」拆開粽葉大塊朵頤。圖／高市觀光局提供
紅毛猩猩「咪咪」與「阿宏」品嚐特製粽子。圖／高市觀光局提供
紅毛猩猩「咪咪」與「阿宏」品嚐特製粽子。圖／高市觀光局提供
黑猩猩「莉忠」30 歲了，牠與「美珍」享用五穀彩色健康粽。圖／高市觀光局提供
黑猩猩「莉忠」30 歲了，牠與「美珍」享用五穀彩色健康粽。圖／高市觀光局提供
冠豪豬吃著為牠特別準備的水果粽。圖／高市觀光局提供
冠豪豬吃著為牠特別準備的水果粽。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 粽子 大象

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