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「6月6日壽星」免費吃生乳捲！亞尼克山形白桃甜點登場
隨著夏天到來，「亞尼克」特別選用口味清爽的日本山形縣白桃，推出一系列水果系甜點，另外在6月6日當天，訂購生乳捲還可享6%優惠，並有隨享卡點數10倍送的優惠。除此之外，若是6月6日的壽星到店消費芒果荔枝生乳捲，再送「冠軍原味生乳捲」1條，還有6月壽星現折50元等系列優惠。
亞尼克本次推出的「日本山形縣白桃派」，以純手工製作杏仁奶油派塔為基底，搭配可爾必思風味慕斯，以及山形白桃、水蜜桃等配料，鮮甜微酸，堆疊出清爽的層次感，6吋920元。「日本山形縣白桃」則是以泡芙蛋糕搭配上酸甜慕斯與白桃、水蜜桃，並有著迷人的花朵造型，6吋1,180元。「日本山形縣白桃杯」藉由入口即化的優格、水果凍還有酥菠蘿，呈現出山形白桃的原滋原味，每份168元。除了白桃外，針對喜愛芒果的民眾，亞尼克還有芒果奶霜蛋糕、虎你心願蛋糕、芒果荔枝生乳捲等多款夏季風味的甜點，共計有10種選擇，各有不同特色。
6月正值亞尼克生乳捲9週年，加上每個月6日是亞尼克的「生乳捲日」，因此6月6日當天，購買生乳捲即享6%優惠，由於適逢週一，還能搭配隨享卡點數十倍送活動。6月6日生乳捲日當天生日的幸運兒，至門市購買「芒果荔枝生乳捲」，再送1條「冠軍原味生乳捲」（每間門市限10人）；6月30日前，6月壽星至門市購買「芒果荔枝生乳捲」可現折50元（每間門市限40名）。另外6月30日前至門市單筆消費滿3300元；或至亞尼克官網團購滿12件，即送「冠軍原味生乳捲」1條。
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