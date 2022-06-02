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宅家過端午 奇美家電陪你享受影音娛樂、一鍵輕鬆煮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CHIMEI奇美家電勇奪信譽品牌雙金殊榮，（左）總統府國策顧問叠電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平擔任頒獎嘉賓，（右）CHIMEI品牌總監楊厚苹代表奇美家電領獎。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美家電勇奪信譽品牌雙金殊榮，（左）總統府國策顧問叠電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平擔任頒獎嘉賓，（右）CHIMEI品牌總監楊厚苹代表奇美家電領獎。圖／奇美家電提供

甫再度榮獲《讀者文摘》信譽品牌金獎的CHIMEI奇美家電，憑藉優良的產品力以及卓越的技術科技，連年獲得消費者肯定，為國產品牌唯一蟬聯14年金獎得主。迎接端午連假，奇美家電特別推薦兩款家電新品，讓居家生活品質更提升。

奇美家電身為國產領導品牌，在產品開發上不斷精進創新，其中獲得金獎的液晶顯示器品項更是深受大眾喜愛，旗下旗艦機種R7系列不僅擁有4K HDR極致畫質、劇院級雙杜比規格，更內建YouTube、Netflix等知名影音串流平台以及Google Play Store，同時搭載最新Google Assistant智慧聲控管家，消費者只須開口說出指令，即可立即觀賞影音或查詢資訊，家庭娛樂的極致饗宴一機擁有，端午連假在家追劇不怕無聊。

另外，奇美家電在小家電品項也是不斷的提升，疫情以來居家自煮風氣盛行，因此今年特別針對年輕族群推出的「玩美女神不鏽鋼電鍋」（EP-11MC20），不但外型醒目，粉紅優雅造型一推出就深受大眾喜愛，除了採用食品級304不鏽鋼之外，更有獨立保溫開關，無須插拔斷電，降低耗損更耐用，創新專利設計一體式加熱鍋體，利用水蒸氣循環加熱，加強導熱效率，360度的流動加熱，讓料理均勻受熱，並能保留食材營養美味，不論蒸煮滷燉皆適用。今年端午就靠它，享受美食歡樂又滿足。

CHIMEI奇美家電品牌總監楊厚苹表示：「奇美家電長久以來對於品質要求、自我成長的堅持受到消費者肯定，未來也會持續努力於創新技術使用和環境趨勢洞察上不斷進步，帶來更多優質的家電產品，陪伴每個家庭創造幸福生活。」

奇美家電針對年輕族群推出的「玩美女神不鏽鋼電鍋」，粉紅優雅造型超搶眼。圖／奇美家電提供
奇美家電針對年輕族群推出的「玩美女神不鏽鋼電鍋」，粉紅優雅造型超搶眼。圖／奇美家電提供
奇美家電R7系列液晶顯示器內建知名影音串流平台，並搭載Google智慧聲控管家，輕鬆享有家庭娛樂饗宴。圖／奇美家電提供
奇美家電R7系列液晶顯示器內建知名影音串流平台，並搭載Google智慧聲控管家，輕鬆享有家庭娛樂饗宴。圖／奇美家電提供

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