宅家過端午 奇美家電陪你享受影音娛樂、一鍵輕鬆煮

甫再度榮獲《讀者文摘》信譽品牌金獎的CHIMEI奇美家電，憑藉優良的產品力以及卓越的技術科技，連年獲得消費者肯定，為國產品牌唯一蟬聯14年金獎得主。迎接端午連假，奇美家電特別推薦兩款家電新品，讓居家生活品質更提升。

奇美家電身為國產領導品牌，在產品開發上不斷精進創新，其中獲得金獎的液晶顯示器品項更是深受大眾喜愛，旗下旗艦機種R7系列不僅擁有4K HDR極致畫質、劇院級雙杜比規格，更內建YouTube、Netflix等知名影音串流平台以及Google Play Store，同時搭載最新Google Assistant智慧聲控管家，消費者只須開口說出指令，即可立即觀賞影音或查詢資訊，家庭娛樂的極致饗宴一機擁有，端午連假在家追劇不怕無聊。

另外，奇美家電在小家電品項也是不斷的提升，疫情以來居家自煮風氣盛行，因此今年特別針對年輕族群推出的「玩美女神不鏽鋼電鍋」（EP-11MC20），不但外型醒目，粉紅優雅造型一推出就深受大眾喜愛，除了採用食品級304不鏽鋼之外，更有獨立保溫開關，無須插拔斷電，降低耗損更耐用，創新專利設計一體式加熱鍋體，利用水蒸氣循環加熱，加強導熱效率，360度的流動加熱，讓料理均勻受熱，並能保留食材營養美味，不論蒸煮滷燉皆適用。今年端午就靠它，享受美食歡樂又滿足。