攝影大師割愛Anna Hu訂製珠寶 捐藏巴黎裝飾藝術博物館

出身台南的珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu） ，在2010年時曾為當代攝影藝術大師 Cindy Sherman指定創作、並為之訂製高級珠寶作品「太極蛇形戒鐲」。如今Cindy Sherman決定割愛，將此太極蛇形戒鐲捐贈給巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術博物館作為經典館藏，將於珠寶廊（La Galerie des Bijoux）永久展出。捐贈儀式於2022年6月1日在該博物館內的沙龍舉行，博物館館長Olivier Gabet與胡茵菲均出席捐贈儀式。

Cindy Sherman為才華備受肯定的美國著影藝術家，紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA）於1995年即以百萬美元的高價收藏其《無題電影劇照》系列所有69張黑白照片，地位可見一斑。此次捐贈ANNA HU太極蛇形手鐲予巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術博物館，是ANNA HU的珠寶創作第二度為歐美博物館典藏：在此之前，ANNA HU的《丹紅喜鵲胸針》已於2018年受莫斯科國家歷史博物館之邀納為永久經典館藏。