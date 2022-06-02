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逛花園嘍！Harry Winston 5頂級珠寶 春季迷宮璀璨誘客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston以大自然的明媚春光為靈感，結合品牌一系列經典設計與全新五款頂級珠寶，獻上一波「春季花園迷宮」珠寶，向春日禮讚。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
Harry Winston以大自然的明媚春光為靈感，結合品牌一系列經典設計與全新五款頂級珠寶，獻上一波「春季花園迷宮」珠寶，向春日禮讚。圖 / Harry Winston提供（合成圖）

雖然時序已經邁入夏季，但只要繁花盛開得所在，總有春日的繁盛與閃耀心境。海瑞溫斯頓（Harry Winston）以大自然的明媚春光為靈感，結合品牌一系列經典設計與全新五款頂級珠寶，獻上一波「春季花園迷宮」珠寶，向春日禮讚。

Lily Custer、Winston Gates、Marvelous Creations、Winston Cluster等各款經典的設計珠寶，。透過玫瑰金、線條輪廓的捕捉、甚至閃耀動人粉嫩能量的寶石，悉數成為這個「春季花園迷宮」中閃耀的角落，而其中更包含了五款頂級珠寶，以顏色煥發著春日的飽滿情緒。

「頂級珠寶系列祖母綠鑽石項鍊」，展現了海瑞溫斯頓高超的珠寶金工工藝，項鍊內圈鑲嵌了113顆總重約26.55克拉的長形切工鑽石，外圈則透過水滴、三角、馬眼形等不同切工的鑽石、紫色剛玉和祖母綠，展現出宛如垂墜般的果實象徵豐收，主石更為一顆1.08克拉的祖母綠型切工哥倫比亞祖母綠為主石、以及1顆5.29克拉的水滴型切工紫色剛玉垂墜於項鍊下方。

另外兩對頂級珠寶鑽石耳環，則展現海瑞溫斯頓在使用新興半寶石與色彩的大膽，其中一對耳環以紅碧璽為主軸，混合了橘、紫、黃等色的錳鋁榴石和剛玉；另一對則透過16顆總重約10.70克拉的錳鋁榴石，烘托出鑽石的閃耀，也像是向日葵的正能量、盛大傳遞。

而另一款「頂級珠寶系列紅碧璽和彩寶項鍊」，則同樣借切工的線條輪廓不同，透過馬眼、圓形明亮、水滴型的穿插使用，疊加上色彩上的碰撞，交織出花園中百花爭豔的情境，柔美而芬芳、晶艷動人。

海瑞溫斯頓頂級珠寶系列紅碧璽和彩寶項鍊，共鑲嵌20顆總重約55.50克拉的凸圓形切工紅碧璽、20顆總重約9.78克拉的馬眼型切工鑽石、40顆圓形明亮式切工鑽石、11顆圓形明亮式切工錳鋁榴石、10顆馬眼型切工錳鋁榴石、9顆圓形明亮式切工橘色和粉色剛玉、20顆水滴型切工橘色和粉色剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列紅碧璽和彩寶項鍊，共鑲嵌20顆總重約55.50克拉的凸圓形切工紅碧璽、20顆總重約9.78克拉的馬眼型切工鑽石、40顆圓形明亮式切工鑽石、11顆圓形明亮式切工錳鋁榴石、10顆馬眼型切工錳鋁榴石、9顆圓形明亮式切工橘色和粉色剛玉、20顆水滴型切工橘色和粉色剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列紅碧璽和彩寶耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列紅碧璽和彩寶耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列錳鋁榴石鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列錳鋁榴石鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石項鍊。項鍊以一顆1.08克拉的祖母綠型切工哥倫比亞祖母綠為主石，1顆5.29克拉的水滴型切工紫色剛玉垂墜於項鍊下方，搭配8顆總重約15.75克拉的方形祖母綠型切的工哥倫比亞祖母綠，34顆三角形切工鑽石、64顆馬眼型切工鑽石、113顆長形切工鑽石、22顆圓形明亮式切工鑽石，2顆總重約1.84克拉的方形祖母綠型切工藍寶石，9顆總重約11.86克拉的上丁方形切工藍寶石，16顆總重約16.43克拉的水滴型切工紫色剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石項鍊。項鍊以一顆1.08克拉的祖母綠型切工哥倫比亞祖母綠為主石，1顆5.29克拉的水滴型切工紫色剛玉垂墜於項鍊下方，搭配8顆總重約15.75克拉的方形祖母綠型切的工哥倫比亞祖母綠，34顆三角形切工鑽石、64顆馬眼型切工鑽石、113顆長形切工鑽石、22顆圓形明亮式切工鑽石，2顆總重約1.84克拉的方形祖母綠型切工藍寶石，9顆總重約11.86克拉的上丁方形切工藍寶石，16顆總重約16.43克拉的水滴型切工紫色剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供

珠寶 鑽石

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