逛花園嘍！Harry Winston 5頂級珠寶 春季迷宮璀璨誘客

雖然時序已經邁入夏季，但只要繁花盛開得所在，總有春日的繁盛與閃耀心境。海瑞溫斯頓（Harry Winston）以大自然的明媚春光為靈感，結合品牌一系列經典設計與全新五款頂級珠寶，獻上一波「春季花園迷宮」珠寶，向春日禮讚。

Lily Custer、Winston Gates、Marvelous Creations、Winston Cluster等各款經典的設計珠寶，。透過玫瑰金、線條輪廓的捕捉、甚至閃耀動人粉嫩能量的寶石，悉數成為這個「春季花園迷宮」中閃耀的角落，而其中更包含了五款頂級珠寶，以顏色煥發著春日的飽滿情緒。

「頂級珠寶系列祖母綠鑽石項鍊」，展現了海瑞溫斯頓高超的珠寶金工工藝，項鍊內圈鑲嵌了113顆總重約26.55克拉的長形切工鑽石，外圈則透過水滴、三角、馬眼形等不同切工的鑽石、紫色剛玉和祖母綠，展現出宛如垂墜般的果實象徵豐收，主石更為一顆1.08克拉的祖母綠型切工哥倫比亞祖母綠為主石、以及1顆5.29克拉的水滴型切工紫色剛玉垂墜於項鍊下方。

另外兩對頂級珠寶鑽石耳環，則展現海瑞溫斯頓在使用新興半寶石與色彩的大膽，其中一對耳環以紅碧璽為主軸，混合了橘、紫、黃等色的錳鋁榴石和剛玉；另一對則透過16顆總重約10.70克拉的錳鋁榴石，烘托出鑽石的閃耀，也像是向日葵的正能量、盛大傳遞。