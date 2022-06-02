娘子出來看彩虹！愛彼Carolina Bucci彩虹腕表低調氣質
越是黑暗的時刻，越讓人期待彩虹與希望的到來。愛彼（Audemars Piguet）推出新款與珠寶設計師Carolina Bucci合作的皇家橡樹系列34毫米黑色陶瓷自動上鏈腕表，使用加工困難的黑色陶瓷為素材，並結合了特別的虹彩裝飾表面，黝黑卻時髦。
表款是由義大利珠寶設計師Carolina Bucci為愛彼所設計，並為慶祝Royal Oak皇家橡樹系列50週年而創作。設計師從鏡面的七彩虹光照耀了該系列經典的「Tapisserie」格紋圖案，這種格紋過去是皇家橡樹系列的經典特色之一：以多層次的紋飾加工，創造出工整排列的方格圖樣。
新款面盤的製作則有別過往，先在表面的黃銅底板加上一片刻上小方塊的藍寶石水晶玻璃，以呈現七彩虹光的效果，同時藍寶石水晶玻璃的背面再鍍上金膜，所以創造出了鏡面效果，同時每一只表面也不盡相同，有其獨特風采。
鑲嵌藍寶石水晶玻璃的鈦金屬底蓋將刻有「Limited Edition Carolina Bucci」字樣，從中將可欣賞5800機芯，與其上的22K玫瑰金自動盤，並呼應了面盤上的12個玫瑰金小時時標。全黑色的精密陶瓷表圈上，再使用了該系列經典的八顆六角對鎖子母玫瑰金螺絲，表款為中性偏小的34毫米，將僅在愛彼專賣店或AP House中販售，價格店洽。
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