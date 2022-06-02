環球購物中心、京站端午連假優惠 美食買1送1、5折起

端午連假適逢許多百貨年中慶檔期，不只有百貨線上線下全館的滿額回饋，Global Mall環球購物中心、京站也推出美食買一送一、5折起等優惠吸客。

環球購物中心因應端午連假，集結超過40家品牌推出買1送1、5折起限定優惠，包括大河屋、星悅新加坡料理、勝博殿、卡森復古美式餐廳，飽足感十足的秋風軒MINI、凱林鐵板燒，或是沁涼飲料冰品，哈根達斯、COLD STONE、小樽手作珈琲、小南門豆花、豐味果品等。同時慶祝6月9日鐵路節，板橋車站、南港車站及新左營車站6月加碼推雙重活動，包括購物金大放送，會員消費滿額即可折抵使用，以及憑台鐵票根享1元加價購、免費升級等多項餐飲優惠。

另外，環球購物中心並攜手外送平台foodpanda，即日起至6月10日推獨家限量優惠，點購館內上百家指定餐廳美食，單筆消費滿600元享8.5折、每筆最高折100元，而「美食到店取」線上下單、分店專區快取，6月30日前推出滿400元領券限量折200元，相當於5折起。

環球購物中心新北中和火鍋吃到飽再添一家，繼引進小福利火鍋會所、Mo-Mo-Paradise、牛角燒肉吃到飽形式後，「22:02火鍋。樂活」也升級為吃到飽型態，價格從每人488元～788元共有三大高CP值方案，最高可享近百樣菜單，10多種肉品，甚至有兩款和牛可吃到飽、澎湃海鮮、有機新鮮蔬菜、手工丸餃、私房滷味等都能一次品嚐。