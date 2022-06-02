快訊

還原與新北市府交涉過程 恩恩爸失望：關鍵音檔不給帶走

路透：歐盟官員將與王美花會談 預計聚焦「這議題」

報廢賓士車廂驚見「男腐屍」 車廠老闆7小時後才報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環球購物中心、京站端午連假優惠 美食買1送1、5折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
環球購物中心因應端午連假，集結超過40家品牌推出買1送1、5折起限定優惠。圖／環球購物中心提供
環球購物中心因應端午連假，集結超過40家品牌推出買1送1、5折起限定優惠。圖／環球購物中心提供

端午連假適逢許多百貨年中慶檔期，不只有百貨線上線下全館的滿額回饋，Global Mall環球購物中心、京站也推出美食買一送一、5折起等優惠吸客。

環球購物中心因應端午連假，集結超過40家品牌推出買1送1、5折起限定優惠，包括大河屋、星悅新加坡料理、勝博殿、卡森復古美式餐廳，飽足感十足的秋風軒MINI、凱林鐵板燒，或是沁涼飲料冰品，哈根達斯、COLD STONE、小樽手作珈琲、小南門豆花、豐味果品等。同時慶祝6月9日鐵路節，板橋車站、南港車站及新左營車站6月加碼推雙重活動，包括購物金大放送，會員消費滿額即可折抵使用，以及憑台鐵票根享1元加價購、免費升級等多項餐飲優惠。

另外，環球購物中心並攜手外送平台foodpanda，即日起至6月10日推獨家限量優惠，點購館內上百家指定餐廳美食，單筆消費滿600元享8.5折、每筆最高折100元，而「美食到店取」線上下單、分店專區快取，6月30日前推出滿400元領券限量折200元，相當於5折起。

環球購物中心新北中和火鍋吃到飽再添一家，繼引進小福利火鍋會所、Mo-Mo-Paradise、牛角燒肉吃到飽形式後，「22:02火鍋。樂活」也升級為吃到飽型態，價格從每人488元～788元共有三大高CP值方案，最高可享近百樣菜單，10多種肉品，甚至有兩款和牛可吃到飽、澎湃海鮮、有機新鮮蔬菜、手工丸餃、私房滷味等都能一次品嚐。

因應端午連假返鄉人潮，京站與轉運站合作推出美食優惠，6月5日前推出轉運站美食品牌限定優惠5折起，像是果嶼 X OLAND跟一之軒飲品全品項第二杯半價；阿仁牛軋餅滿四包享8.9折，全品項滿2,000元再9折；美珍香購買現烤肉乾系列商品單筆消費滿600元，即贈50元現烤肉乾。另有「端午粽粽有禮」購物折抵金優惠，只要是京站Q卡友即日起可於App線上領取端午折抵金100元/250元折抵券各兩張，至指定美食櫃位，如：星球工坊爆米花、上信饌玉、糕塔等伴手禮櫃位，即可享有滿1,000元/2,500元現抵優惠。

Global Mall板橋車站「大阪王將」foodpanda優惠，單筆滿600元享8.5折。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「大阪王將」foodpanda優惠，單筆滿600元享8.5折。圖／Global Mall提供
端午連假優惠，Global Mall新北中和「大河屋」指定主餐買1送1。圖／Global Mall提供
端午連假優惠，Global Mall新北中和「大河屋」指定主餐買1送1。圖／Global Mall提供
端午連假優惠，Global Mall新北中和「凱林鐵板燒」菲力獨享套餐第二件5折。圖／Global Mall提供
端午連假優惠，Global Mall新北中和「凱林鐵板燒」菲力獨享套餐第二件5折。圖／Global Mall提供
因應端午連假返鄉人潮，京站與轉運站合作推出美食優惠。圖／京站提供
因應端午連假返鄉人潮，京站與轉運站合作推出美食優惠。圖／京站提供
端午連假優惠，Global Mall桃園A8「日春木瓜牛奶」指定飲品買2送1。圖／Global Mall提供
端午連假優惠，Global Mall桃園A8「日春木瓜牛奶」指定飲品買2送1。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「2202 火鍋。樂活」升級吃到飽，近百樣菜色一次品嚐。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「2202 火鍋。樂活」升級吃到飽，近百樣菜色一次品嚐。圖／Global Mall提供

環球購物中心 吃到飽

延伸閱讀

懶人包／4大超商端午連假、開工優惠 特大美式買1送1 檸檬咖啡買8送8

端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

30顆牡蠣鋪滿義大利麵 板橋凱撒外帶美食「快閃5折」

新竹縣+2282例 端午連假加開25場次BNT接種

相關新聞

環球購物中心、京站端午連假優惠 美食買1送1、5折起

端午連假適逢許多百貨年中慶檔期，不只有百貨線上線下全館的滿額回饋，Global Mall環球購物中心、京站也推出美食買一...

重磅開展！《挑戰安藤忠雄展》全球巡迴最終站抵臺 展出傳奇生涯精彩創作

忠泰美術館表示，很榮幸能夠引進《挑戰—安藤忠雄展》於臺北展出，本展是繼2017年於日本東京國立新美術館開始的全球巡迴展之最終章，展場更特別安排在日治時代所興建原「松山菸草工廠」古蹟中展出，更突顯了建築與歷史對話之意義。本展當中1:1尺寸復刻的經典名作「光之教堂」，更象徵著時間與空間的對話，希望可以讓觀眾身臨其境感受建築的能量。

懶人包／4大超商端午連假、開工優惠 特大美式買1送1 檸檬咖啡買8送8

端午節因為疫情選擇原地過節不出遊，也要認真吃好喝好享受宅家小確幸。迎接端午連假，各大超商均推出假期、開工優惠，咖啡、冰品...

30顆牡蠣鋪滿義大利麵 板橋凱撒外帶美食「快閃5折」

全民防疫持續中，星級飯店陸續推新菜與優惠，板橋凱撒大飯店集結朋派西餐廳及家宴中餐廳，除了各式外帶便當、多人享用組合餐、單...

高振頻太威猛！浪琴推新款Ultra-Chron超級天文台腕表

人的意志與動力，決定了成就的深度。浪琴表（Longines）以一只1968年的骨董作為原型靈感，推出新款Ultra-Ch...

報導台灣遭中國干預 以色列今再合作藝術交流

今天下午鶯歌陶博館與以色列博物館合作推出跨國展覽，不過上周才傳出以色列外交電函警示勿與台灣來往，以色列報紙日前刊登外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。