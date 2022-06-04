征服味蕾的濃濃起司香 網友嚴選這五家乳酪蛋糕！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「乳酪蛋糕」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各式乳酪蛋糕品牌與口味。

乳酪蛋糕是以起司為基底的甜點，濃濃的起司搭配各式配料，成為許多人下午茶的首選。而如今甜點店琳瑯滿目，又有哪些最受熱議？其各自的特色又有什麼？一起來瞧瞧吧！

「搭啵S」口味、服務皆一級棒 「Chiz UP」不只好拍還好吃

熱議TOP5乳酪蛋糕品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於乳酪蛋糕的討論，最受到網友熱議得品牌便是位於高雄的「搭啵S重乳酪蛋糕」，許多人提到「口味豐富」、「內餡層次感分明」等特點，另外也有人說「店員姊姊好親切」、「服務態度佳」，令網友在購買之餘也享受到絕佳服務體驗，因而成為會一直想回購的誘因之ㄧ。

而在IG上十分火紅的「Chiz UP」也獲得大量討論與關注，就有網友提到其客製化服務，會根據客人需求在蛋糕印上生日日期或圖案，拍起來十分好看，而除了外型以外，也有人說到「口感綿密細膩，入口即化」、「冷凍後又有不同風味、底層餅乾很酥脆，整個口感很有層次」等等，可見其人氣。

「吃吃看TASTERS」則是位於天母的老字號品牌，就有網友直言是「從小吃到大的回憶」，並說「很樸素、沒有花俏的點綴，但濃厚的香氣始終如一」 ，也因為深耕天母多年累積起的好口碑，使許多沒吃過的網友表示改天一定要來去「吃吃看」。最後，「起士公爵」、「品。好」兩家連鎖品牌也有許多愛好者，喜愛的理由不外乎「品質穩定」、「現點現做」，另外也有人說「試吃服務非常棒，完全不會讓人不好意思，是會認真幫你建議口味的」可說是選擇障礙者的福音之一。

「巧克力」、「檸檬」經典永不敗 水果類新鮮清爽受熱議

熱議TOP7乳酪蛋糕口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

乳酪蛋糕的口味千變萬化，以下是整理出網友最熱議的幾款口味。其中「巧克力」、「檸檬」可說是萬年不敗的經典款，網友就表示「超愛巧克力苦甜的口味，配咖啡當下午茶剛好」、「夏天大推檸檬口味，酸酸甜甜的很清爽」等。

若想要多變化一點的口味，就有網友推薦水果類乳酪蛋糕，如「草莓」、「芒果」、「藍莓」等口味，其中有人分享自己喜愛的原因，如「草莓加上鮮奶油真的欲罷不能」、「新鮮的藍莓吃起來微酸甜，但不膩」等等，因此也讓民眾直呼，新鮮的水果搭配剛出爐的乳酪蛋糕可謂是絕佳組合。

「抹茶」是近幾年間十分受歡迎的口味之一，苦中帶甜的滋味成為許多人的心頭好，像是有網友說到「抹茶甘苦的味道跟綿密的蛋糕結合，完全是另一個層次」、「不太喜歡吃太甜的口味，抹茶很推」等，直言是不嗜甜民眾的絕佳選擇。另外「芋頭」同樣備受討論，不過反應兩極，如「我超愛，濃濃綿密的芋頭味超香」、「有些吃起來很死甜欸」，網友看法各異。

無論是最單純的起司原味、還是配料豐富的水果口味，乳酪蛋糕多樣的搭配與呈現方式，都令人讚不絕口，如果下午茶時間沒有想法，不如就來塊乳酪蛋糕吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》