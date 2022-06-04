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美味不妥協 熱議冷凍米漢堡品牌一覽

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
美味不妥協熱議冷凍米漢堡品牌一覽。 圖片來源/unsplash
美味不妥協熱議冷凍米漢堡品牌一覽。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「冷凍米漢堡」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的冷凍米漢堡品牌與熱門餡料搭配組合。

米漢堡融合東西方元素，將漢堡的麵包替換成米飯，搭配各種中式、日式等多元口味的餡料，可說是百變美食，而冷凍米漢堡的出現，更是進一步將這份美味從餐廳送入家家戶戶，以最便捷的方式，把美味原封不動地端上桌。

「摩斯」開拓冷凍米漢堡市場備受熱議 「老協珍」、「喜生」各有特色

冷凍米漢堡品牌TOP3網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
冷凍米漢堡品牌TOP3網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在冷凍米漢堡各大熱門品牌間，「摩斯」靠著自身販售速食的經驗與知名度，推出冷凍米漢堡獲得大量討論，如「飯量很充足，以女生來說可以吃很飽」、「口感蠻不錯的，推醬燒牛肉，裡面還有冬粉」等等；另外，除了直接微波食用外，也有網友分享特殊吃法，像是「我會煎個蛋、再多放片生菜，模仿店裡的樣子，這樣就是一餐的份量了」、「我都丟鍋子裡炒飯」，無論是自行增量或甚至直接拆解，都讓其他網友們大感驚奇，原來米漢堡還能有如此多有趣的變化。

「老協珍 TOMMI」、「喜生」則是因為均有在美式連鎖賣場販售，而經常被共同提及，有網友請益品牌各自的特色，引來眾多回覆「我們家都買老協珍的，米飯比較Q、調味也好吃」、「（老協珍）肉都很有咬勁，口感十足」、「喜生餡料都很滿，醬香味也超讚」等，除此之外，網友們也針對方便性、口味種類等提出看法，表示「疫情期間，一次買一堆囤著很方便」、「喜生口味超多，推三杯雞，九層塔很香」，更笑稱一微波完，整間宿舍的人聞到味道都忍不住馬上入坑購買。

牛豬雞餡料百搭不出錯 起司當配料竟有法式風味

熱議米漢堡餡料組合網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
熱議米漢堡餡料組合網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

米漢堡通常是以一份主要餡料加配料調味組成，其中「牛肉」、「豬肉」、「雞肉」可說是最基本款的餡料，網友們紛紛提出自己所鍾意的口味，如「洋蔥牛很香，洋蔥香氣超推」、「照燒豬刷的醬鹹鹹的，聞到都流口水」、「雞肉我喜歡嫩的，老協珍的調味跟肉質都很不錯」等等。

而作為搭配的調味配料之一的「起司」是十分特別的存在，有網友疑惑加在飯中「會不會很奇怪」，因此有人便分享「跟飯混在一起，也不會讓飯黏黏的」、「起司味很香濃，搭配鮭魚的組合有種法式口味」等等，實則一點也不違和。

冷凍米漢堡不僅方便快速，口味也絲毫不遜於現點現做，因而受到許多民眾的喜愛，無論是對於趕時間的上班族、亦或是不想煮飯的懶人等都十分合適。疫情肆虐之下，不敢外出內用，不妨備著幾個不同口味的米漢堡，絕對是絕佳存糧選擇之一！

觀看原文→https://bit.ly/391lDNS

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

漢堡 品牌

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