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乾拌麵市場百家爭鳴 網推這款吃不膩！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
乾拌麵市場百家爭鳴 網推這款吃不膩！ 圖片來源/unsplash
乾拌麵市場百家爭鳴 網推這款吃不膩！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「乾拌麵」話題的網路聲量表現，帶您了解五大乾拌麵品牌以及五大乾拌麵口味。

乾拌麵快煮大約10分鐘不到就能上桌，無論當作宵夜或是正餐都很適合，完全是現代人的居家生活良伴！且市面上乾拌麵口味眾多，不少藝人、網紅更是紛紛推出自家品牌，搶攻乾拌麵市場。

哪款乾拌麵最好吃？網友狂推「曾拌麵」麵Q醬香

說起乾拌麵品牌，許多人第一個想起的，便是藝人曾國城推出的「曾拌麵」，日前就有網友分享「原本對乾拌麵不感興趣，直到吃到友人送的椒麻口味曾拌麵」，才發現「驚為天人」，引起廣大迴響，愛好「曾拌麵」的網友紛紛回覆，表示「吃了一輪還是最愛曾拌麵」、「曾拌麵的椒麻真的第一名」。

乾拌麵品牌top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
乾拌麵品牌top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

再看到同為藝人的Sandy吳姍儒所推出的「Ambi-小情人麵」，同樣受許多網友喜愛，使用五種蔬果做為天然色素製作出的彩色麵條，加上繽紛的幾何設計包裝，被網友封為「顏值最高的乾拌麵」，表示「顏色夢幻到不行，少女心噴發」，而其餘如「大師兄銷魂麵舖」、「金博家」、知名Youtuber千千推出的「水哦 千拌麵」也都各有其擁護者。

「辣味」辣到流汗超過癮 「麻醬」芝麻香氣引熱議

市面上乾拌麵品牌眾多，廠商也不斷推出新口味，像是「辣味」、「酸辣」等就受到喜歡重口味的民眾推崇，便有不少嗜辣的網友大推「麻辣口味」又香又麻，另外還有饕客分享自己「很喜歡吃辣，而且喜歡辣得流得滿頭汗」，並大推「四川麻辣口味」必吃，表示「吃起來超級過癮」。

乾拌麵口味top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
乾拌麵口味top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

口味較為清淡的「蔥油」也同樣擁有不少擁護者，淡淡的蔥香配上麵條，讓網友直呼「是記憶中的好滋味」，此外，經典口味如「麻醬」、「肉燥」也是人氣選項，就有網友是「麻醬愛好者」，表示「吃麻醬乾拌麵，嘴裡都是芝麻香氣超級幸福」，引起廣大網友共鳴，紛紛表示「被燒到」、「看到肚子好餓」。

市面上乾拌麵品牌琳瑯滿目，內附的麵條與口味也不盡相同，當你難以下手時，不妨參考網友們的評價，選擇其中一款乾拌麵作為一餐吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Mp0UBz

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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