義大利麵熱門醬料你愛哪味？海鮮配料最引熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「義大利麵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大義大利麵醬料口味網路聲量排行，以及五大人氣義大利麵配料有哪些。

燈光好、氣氛佳的義式餐廳是許多人聚餐聚會時的好選擇，其中沾滿美味醬汁的義大利麵更是不少老饕的最愛，但義大利麵醬料種類眾多，究竟網友最愛哪些醬料？哪些義大利麵配料又最受歡迎呢？

白醬？青醬？紅醬？網友意見大不同

義大利麵的醬料大多以經典三醬——「白醬」、「青醬」、「紅醬」作為口味基底，由於各有擁護者因此時常引發民眾激論，像是有人就發問「吃義大利麵喜歡紅醬、白醬還是青醬？」，可發現一大部分網友都回應「唯一白醬！其他免談」，但也有人認為白醬奶油味重，吃多了容易膩口，並表示「青醬最高吧！永遠吃不膩」、「紅醬才是義大利麵的靈魂」，可發現各式經典口味皆受到民眾喜愛。

Top5義大利麵醬料口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，除了平時有高血糖的民眾在飲食上需要忌口，也有不少想兼顧吃得美味與吃得健康的群眾，因此口味較清淡的「清炒」義大利麵也頗受討論，有民眾就分享「不想吃高油高糖，還是選清炒（義大利麵）最好」，讓許多網友紛紛回覆「對！而且比較吃不膩」、「有時候健身嘴饞，硬要吃還是會選清炒」。

海鮮配料最受討論，蔬食必吃「番茄」、「松露」

接著觀察義大利麵的熱門配料，可發現民眾普遍對於義大利麵的配料是否爽口有諸多討論，如「蛤蜊」、「鮭魚」等海鮮類都深受熱議，有網友就發文分享「蛤蜊義大利麵真的每次必點，永遠吃不膩」，並表示義大利麵醬配上海鮮較為清爽，比起肉類更不容易膩口，引發許多心有戚戚焉的民眾回應「對！還有鮭魚也不錯，跟白醬很搭」。

Top5義大利麵配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「番茄」、「松露」等蔬食也是許多人義大利麵必選配料之一，像是有網友就表示「番茄義大利麵有夠讚，真的可以每天吃」，認為番茄的酸甜搭上義大利麵能中和出較清淡的口味，搭配濃郁的醬料比較不膩嘴，另外也有人分享「松露義大利麵真的超好吃，本來平常一定要吃肉的人，但吃義大利麵只點這個」，認為松露獨有味道將義大利麵的香氣提升至另一層次，讓人欲罷不能。

下次與朋友約會聚餐，不妨挑間義式餐廳，參考上述的熱門醬料及熱門配料，來盤自己喜愛的義大利麵吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》