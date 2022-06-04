保證看得熱血沸騰！超熱門特務電影報你知

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「特務電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大特務電影網路聲量排行。

特務電影一直是深受觀眾喜愛的電影類型之一，在大螢幕上看著特務們身穿名牌西裝、開著跑車，或用各種酷炫的高科技裝備拯救世界，緊張刺激的劇情簡直讓人看得熱血沸騰！就讓我們來看看備受討論的特務電影有哪些吧！

「007」最終曲引熱議 網推「金牌特務」續集爽度依舊

觀察網友近期對「特務電影」的相關討論，能發現「007系列電影」拿下聲量第一名，去年9月底上映的「007：生死交戰」是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次出演「007」詹姆斯龐德，更是全系列電影的「最終曲」，引發眾多資深影迷熱議，對於他飾演的龐德普遍給予正面評價，如有網友表示「最硬漢、最有個性的龐德」、「心中第一名龐德，完美謝幕！」而隨著系列最終曲的播出，連帶讓影迷重新溫習前幾集系列作品，如有著號稱系列最大反派的「007：惡魔四伏」，以及為慶祝007上映五十週年的「007：空降危機」等，都掀起熱烈討論。

特務電影TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「金牌特務」三部曲則拿下榜單第二名的好成績，去年年底上映的系列第三集「金牌特務：金士曼起源」，不但獲得亮眼票房，在討論區也贏得網友大力好評如「很有深度又不失去爽度的一部前傳」、「更勝先前的兩部」，連帶引發網友對前兩集作品「金牌特務：機密對決」和「金牌特務」的討論聲量。

位居第三名的「不可能的任務」系列電影，亦掀起網上熱議，作為全球銷售率35億美元的賣座系列電影，常見網友發文討論「不可能的任務哪集最經典？」、「不可能的任務全面瓦解是近年神作吧」，熱衷比較此系列電影的精彩程度；另外有著養眼雙男主的「紳士密令」亦受到關注，網友感嘆「選角也是一時之選」，或如動畫片「變身特務」，由威爾史密斯與湯姆霍蘭德擔任主角配音，逗趣的劇情再加上可愛的卡通畫風，獲得不少網友們的正面評價。

榜單中獲得網友熱議的五部特務電影作品，是否有哪部曾成功擄獲你的心呢？快把這些作品加入片單，在疫情期間跟著特務們一起拯救世界吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》