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重磅開展！《挑戰安藤忠雄展》全球巡迴最終站抵臺 展出傳奇生涯精彩創作

聯合新聞網／ 聯合數位文創
光之教堂以獨特空間量體和由光線演繹的美感備受崇敬。圖／忠泰美術館提供
光之教堂以獨特空間量體和由光線演繹的美感備受崇敬。圖／忠泰美術館提供

由忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，自2017年由東京出發，歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站－臺北，將與今起至9月13日於松山文創園區一號倉庫登場。

本次展覽將以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1:1復刻再現。

本展由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，引入普立茲克建築獎得主－安藤忠雄的生涯回顧大展進臺灣，期許觀眾得以在受疫情隔絕、只能透過數位網路接觸世界的現狀下，有機會能夠親身感受國際級建築大師充滿挑戰的傳奇人生。

長達30年的「直島計畫」中「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍。圖／忠泰美術館提供
長達30年的「直島計畫」中「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍。圖／忠泰美術館提供

忠泰美術館表示，很榮幸能夠引進《挑戰—安藤忠雄展》於臺北展出，本展是繼2017年於日本東京國立新美術館開始的全球巡迴展之最終章，展場更特別安排在日治時代所興建原「松山菸草工廠」古蹟中展出，更突顯了建築與歷史對話之意義。本展當中1:1尺寸復刻的經典名作「光之教堂」，更象徵著時間與空間的對話，希望可以讓觀眾身臨其境感受建築的能量。售票請上 udn售票網

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