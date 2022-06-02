30顆牡蠣鋪滿義大利麵 板橋凱撒外帶美食「快閃5折」

全民防疫持續中，星級飯店陸續推新菜與優惠，板橋凱撒大飯店集結朋派西餐廳及家宴中餐廳，除了各式外帶便當、多人享用組合餐、單點熱門佳餚，也全新上市滿滿30顆牡蠣的「蠔海派義大利麵」，以及整隻龍蝦、手工披薩搭配碳烤豬肋排與12oz肋眼牛排「超豪邁四人分享餐」等，最低每份180元起。

此外，6/19前，家宴中餐廳每周推出限定美饌快閃5折優惠，外帶自取還可參加抽獎，有機會抽中家宴美饌免費帶回家。

板橋凱撒大飯店推出的外帶外送星料理，中西美饌兼備，熱銷品項有家宴的特製醬爆松阪豬及椒鹽海蝦雙拼便當、被評為「一試難忘」的蒜香黑鑽雞、「一滴湯都不浪費」的金鯧芋頭米粉，還有朋派熱銷NO.1的豪饗手抓海鮮趣組合餐，集結龍蝦、白蝦、淡菜、蛤蠣、魷魚、時令蔬菜等，手抓鮮美、超級豪邁。