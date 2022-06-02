高振頻太威猛！浪琴推新款Ultra-Chron超級天文台腕表

人的意志與動力，決定了成就的深度。浪琴表（Longines）以一只1968年的骨董作為原型靈感，推出新款Ultra-Chron超級天文台認證腕表，並搭配全新機芯，因而具備了更優異、新世代的精準、抗磁與防水性能。

機芯擒縱系統中的擺輪，其振動頻率約可略分為每小時14,400、28,800與36,000次不等。理論上由於振頻越高，所以計時的精準度可以更為精確，因此可計算至1/10秒或1/100秒，事實上，浪琴早在1914年已經推出一只可計算至1/10秒的高振頻計時裝置，展現品牌在計時碼表上的鑽研。

新款的Ultra-Chron超級天文台腕表，以1968年的Ultra-Chron的外型為靈感，當時這款腕表是首款同時具備高防水性能的高振頻款式，而新作則使用了品牌自製的L836.6自動上鍊高振頻機芯，振頻為每小時36,000次。表款除具備300米防水性能，並通過日內瓦獨立實驗室Timelab的Ultra Chronometer認證，在15天的測試過程中，需經過三種不同溫度（攝氏8、23與38度）的一系列測試，以符合ISO 3159：2009的標準。