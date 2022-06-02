Aesop啟動木棧板計畫 賦予永續價值並提供給需要的人

今年6月充滿著永續與環保話題，世界環境日為6月5日，世界海洋日為6月8日，向來以永續發展為理念的澳洲保養品牌Aesop，今年啟動「木棧板計畫」，觀察到因為國際運輸，導致大量木棧板消耗，因此希望賦予木棧板第二生命，達到材料能循環利用，還能提供給需要幫助的人。

Aesop與專業木工師傅合作，將木棧板製作成兼具美學、安全與實用的椅子、三層收納櫃，並將捐贈給需要的孩童與家庭，希望提供給孩子們更好的學習與閱讀空間。從6月20日起，這些改造後的椅子，將會陳列在Aesop永康概念店、永康公園，7月10日後捐贈給需要的孩子們。

Aesop從2021年，獲得獨立B型共益企業認證，並長期一步步進行永續，包括減少生產包裝，例如推出螺旋蓋款的手部清潔露和身體潔膚露，讓壓頭可以重複使用，也減少塑膠膜運用。店舖設計也有巧思，如5月重新開幕的信義誠品店，採用全台最輕薄的瓷磚材質，減少黏著劑使用。