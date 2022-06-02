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Aesop啟動木棧板計畫 賦予永續價值並提供給需要的人

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop致力於減少浪費。圖／Aesop提供
Aesop致力於減少浪費。圖／Aesop提供

今年6月充滿著永續與環保話題，世界環境日為6月5日，世界海洋日為6月8日，向來以永續發展為理念的澳洲保養品牌Aesop，今年啟動「木棧板計畫」，觀察到因為國際運輸，導致大量木棧板消耗，因此希望賦予木棧板第二生命，達到材料能循環利用，還能提供給需要幫助的人。

Aesop與專業木工師傅合作，將木棧板製作成兼具美學、安全與實用的椅子、三層收納櫃，並將捐贈給需要的孩童與家庭，希望提供給孩子們更好的學習與閱讀空間。從6月20日起，這些改造後的椅子，將會陳列在Aesop永康概念店、永康公園，7月10日後捐贈給需要的孩子們。

Aesop從2021年，獲得獨立B型共益企業認證，並長期一步步進行永續，包括減少生產包裝，例如推出螺旋蓋款的手部清潔露和身體潔膚露，讓壓頭可以重複使用，也減少塑膠膜運用。店舖設計也有巧思，如5月重新開幕的信義誠品店，採用全台最輕薄的瓷磚材質，減少黏著劑使用。

包裝設計也降低製造過程中的廢料，80%以上的產品塑膠瓶，從原本的PET轉變成回收再利用的rPET，新塑膠瓶97%來自消費者的回收再利用。2020年起也有洗淨回收計畫，可以將使用完的Aesop瓶器、鋁管等產品，洗乾淨後至店鋪回收，每回收一件，Aesop台灣都會捐贈給台灣環境資訊協會20元，用於支持環境保育。

Aesop致力於讓環境永續發展。圖／Aesop提供
Aesop致力於讓環境永續發展。圖／Aesop提供
Aesop在台灣推出木棧板計畫，讓木棧板有了二次生命。圖／Aesop提供
Aesop在台灣推出木棧板計畫，讓木棧板有了二次生命。圖／Aesop提供

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