報導台灣遭中國干預 以色列今再合作藝術交流

今天下午鶯歌陶博館與以色列博物館合作推出跨國展覽，不過上周才傳出以色列外交電函警示勿與台灣來往，以色列報紙日前刊登外交部長吳釗燮專訪，也遭中國大使館要求下架。今天雙邊合作外界擔心再遭中國干預，對此外交部亞西及非洲司副司長吳正偉表示，雙邊文化交流持續，不會擔心中國過多聯想。

美國總統拜登日前在亞洲出訪行程，提出軍事衛台引發國際揣測，以色列外交單位上月向駐各國代表指示勿與台灣來往，當地媒體指是為了避免激怒中國。隨後以色列「耶路撒冷郵報」刊登外交部長吳釗燮專訪，也遭中國大使館要求撤下。

今天新北市鶯歌陶博館則與以色列特拉維夫依瑞茲以色列博物館合作，推出「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」，兩國交流外界擔心再遭中國干預，吳正偉說，這是文化藝術的民間交往，兩個博物館之間的交流，是很好的展覽，雙邊文化交流將持續，不會擔心中國過多聯想。

新北市副市長謝政達也說，這僅是兩國之間博物館的文化藝術交流，並不擔心中國過多聯想。

新北市鶯歌陶博館首次與以色列三大博物館合作推出的「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」，即日起至9月4日止於陶博館1樓大廳開展，跨海選擇10組雕塑及裝置作品以及3部影像，創作媒材包含陶瓷、金屬與影像等，作品都是第一次在台灣展出。

鶯歌陶瓷博物館今日下午2時舉辦「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」開幕，新北市副市長謝政達表示，陶博館自創立以來積極與國內外藝文單位交流，此次在疫情下的跨國文化外交，透過國際借展機制，讓民眾不用出國，就可飽覽國際精彩作品。

以色列駐台代表柯思畢表示，希望能讓台灣人了解以色列文化內涵，期待未來彼此持續合作，讓雙方藝術家有更多的交流。依瑞茲以色列博物館館長則說，新冠疫情最嚴峻之際，首屆 「2020-2021特拉維夫工藝與設計雙年展」成為以色列最大的文化盛事。

以色列當代藝術家從富饒且深遠的歷史文化出發，融入創新、科技及社會議題等元素，藉由作品展現豐沛的創意。擺放在陶博館入口處的作品《蛋糕》，展現兩個年輕、赤裸女性塑像檢查一個上方覆蓋著具威脅性嘴巴的奶油糖霜蛋糕。

藝術家Ronit Baranga的蛋糕表達令人垂涎又陷入危險的慾望對象，衝動與理性相遇，即滿足個人立即慾望和恐懼本能，將看似單純情境轉變為超現實構圖，破壞普遍思想結構並產生新的理性形式。