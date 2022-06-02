繼Jo Malone後 個性香LE LABO 7月回歸雅詩蘭黛直營

近年個性香氛當道，在台灣由10/10代理、來自紐約的LE LABO更是小眾香氛中男女通吃的一大指標。隨著2009年由俊思集團代理進軍台灣，成功打響小眾香第一炮的Jo Malone London，在2020年回歸母公司雅詩蘭黛經營後，現在由10/10發給會員的一封結束代理信中也指出，「自今年7月1日起LE LABO在台灣的販售將交由台灣雅詩蘭黛經營。」

相較集團商業香，現在年輕世代更獨鍾有獨特性、低調的小眾香氛氣息，LE LABO在10/10代理期間，成功在台經營出一票粉絲，也成為各大百貨極力爭取進駐的品牌，但LE LABO秉持品牌一貫低調簡約的個性，不追求大舉擴張，且選點相當有品牌的堅持品味、不追求從眾，並非大百貨、黃金位置就可獲得LE LABO點頭，某連鎖百貨美妝主管就提到，「LE LABO選點會看商圈、櫃位鄰居屬性，基本上要跟他是同類、具有文青感的屬性，品牌才可能同意。」所以至今LE LABO在台灣專門店據點僅有松菸專門店、新光三越A11以及台中勤美綠園道。

LE LABO在2006年於紐約市創立，2014年被雅詩蘭黛收購，為何雅詩蘭黛會選在此時收回台灣代理權將LE LABO納為麾下？觀看前例，在代理商手中成功經營的精品、香氛品牌，最終無不被大集團收割成果。這也代表，LE LABO在10/10代理商時代，確實經營的不錯，發展大有可為所以被收割。

以台灣雅詩蘭黛、台灣萊雅兩大美妝集團來說，過去強項都是美妝，但疫情發生後，美妝雪崩式衰退，此時剛好需要在市場崛起的個性香氛進補業績。以LE LABO在台灣售價，50ml的淡香精售價6,350元、100ml售價近萬元來到9,400元，相比賣一支千元上下的口紅，客單產值算是相當高。

小眾個性香氛回歸集團後，小眾香會不會變成商業香？百貨業者怎麼看LE LABO回歸雅詩蘭黛直營？連鎖百貨美妝主管認為，LE LABO回歸雅詩蘭黛直營下，人氣與發展性應該可以更好。且雅詩蘭黛旗下的LE LABO、Jo Malone London是兩種截然不同的經營路線，就目前了解，雅詩蘭黛會維持LE LABO的獨立個性，接下來也不會快速展店。Jo Malone London當初被雅詩蘭黛收購後，品牌創辦人也一併離開，這也是目前Jo Malone London在雅詩蘭黛經營後更偏向大眾化的原因。

至於LE LABO回歸直營後有無可能降價？以Jo Malone London當初回歸台灣雅詩蘭黛後最高降價18%的前例來看，LE LABO之後不無調降價格的可能。