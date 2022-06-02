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史上首次！入住關西六福莊 12項體驗全部免費玩

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
最虎鬧的慶典活動「動物派對─兩隻老虎」迎來倒數最後一周。圖／六福村提供
最虎鬧的慶典活動「動物派對─兩隻老虎」迎來倒數最後一周。圖／六福村提供

搶攻端午連假及暑假商機，關西六福莊破天荒首次推出「無限Fun瘋玩住房專案」，即日起至9月30日，雙人入住剛果原野房一泊二食20,500元+10%起，除可兩日無限暢玩六福村主題遊樂園外，最狂的是全部12種體驗任君挑選，遊客可挑戰在最短時間、體驗最多活動。

此外，六福村主題遊樂園也推出端午連假優惠，6月3日至5日，每日13:00前在現場購票，即可享每人555元優惠，參加最虎鬧的慶典活動「動物派對─兩隻老虎」，趁著端午假期一起到樂園感受歡樂氣氛。

關西六福莊內的活動豐富有趣，園區推薦玩法，第一天可從六福村開園就進場遊玩，下午穿插「農事體驗」，再回到六福村玩到閉園；第二天則是全天候的動物體驗，從「草原歷險」搭乘專車前往草食區和猛獸區，再接著進行「狐猴互動體驗」及「福豚互動體驗」，近距離觀察動物們的萌魅力，接下來則是最熱門的「勇闖猛獸島」，搭乘全台首創4D猛獸籠車深入猛獸園區，最後為「羊駝互動體驗」，留下療癒系美照。

關西六福莊也同步推出學生限定的「我們這一班 住房專案」，即日起至9月30日，只要出示一張學生證，最多6位好友同行18,000元+10%起，即可入住肯亞藍天客房一晚，含早餐、六福村2日暢玩手環、2小時聲林派對車、獅子王紀念照等， 6月30日前入住再贈專車定點來回接駁服務，包含板橋車站、台北車站、南港車站、桃園高鐵站、新竹高鐵站等。

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園旁)

電話：03-547-5365分機2951、2952

官網： http://www.leofooresort.com.tw/zh-TW/

全齡皆可的福豚互動體驗，走入全台唯一多物種共棲的友善環境，近距離感受可愛盟主福豚魅力。圖／六福旅遊集團提供
全齡皆可的福豚互動體驗，走入全台唯一多物種共棲的友善環境，近距離感受可愛盟主福豚魅力。圖／六福旅遊集團提供
走入六福淺山農場「農事體驗」，化身一日農夫享受自然風情。圖／六福旅遊集團提供
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體驗最熱門的「勇闖猛獸島」，搭乘全台首創4D猛獸籠車深入猛獸園區，感受被獅、虎等猛獸們圍繞及視線緊盯的滋味。圖／六福旅遊集團提供
體驗最熱門的「勇闖猛獸島」，搭乘全台首創4D猛獸籠車深入猛獸園區，感受被獅、虎等猛獸們圍繞及視線緊盯的滋味。圖／六福旅遊集團提供

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