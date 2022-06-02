lululemon插旗高雄 進駐漢神巨蛋購物廣場開品牌首店

即使新冠疫情嚴峻，仍無法阻止人們想要運動的心情，因此來自加拿大的頂級運動時尚品牌lululemon自去年夏天開始，陸續開了台中店、台北微風廣場新店等據點。拓展的腳步沒有停歇，更於近期前進高雄，插旗漢神巨蛋購物廣場開設品牌首店，藉以服務更多喜愛lululemon的消費者。

而lululemon全新的高雄漢神巨蛋購物廣場門市在店裝設計上，與台北微風廣場相同，使用暖白色為基底，呈現木質結合大理石紋，雖然是開放式的規劃，但仍藉由牆面區隔劃分男、女款式，可輕易找到適合自己的不同類型產品。像是只要大型門市必備的瑜伽褲牆區、具舒適及高活動性著稱的ABC休閒長褲，各式的配件都一應俱全。不僅如此，lululemon還延續的台中店的概念，融入在地化特色，高雄漢神巨蛋購物廣場門市牆面還附有燈光藝術裝置，可以看到著名的85大樓、大港橋等圖案。