超美的金色粉盒還附小鏡子 GUCCI潤護膏新登場

不定時都會推出彩妝新品的GUCCI彩妝系列,近日驚喜打造全新的「古馳植粹潤護膏」,以精美的金色圓形粉盒包裝,增添保養、上妝時的儀式感。

這款「古馳植粹潤護膏」主打多功能,可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。舒適柔滑的手感是由植物油、天然油和黃油高濃度混合而成,並以乳木果黃油來減少肌膚整體的乾燥感,而霍霍巴籽油和蓖麻油可撫平肌膚並即時提供水分。另外,黑玫瑰油富含抗氧化劑,在化妝之前或化妝後能舒緩皮膚。也因為成分全天然,這款潤護膏並沒有任何香味,提供最純粹的使用感受。