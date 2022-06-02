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超美的金色粉盒還附小鏡子 GUCCI潤護膏新登場

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。圖／GUCCI提供

不定時都會推出彩妝新品的GUCCI彩妝系列，近日驚喜打造全新的「古馳植粹潤護膏」，以精美的金色圓形粉盒包裝，增添保養、上妝時的儀式感。

這款「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。舒適柔滑的手感是由植物油、天然油和黃油高濃度混合而成，並以乳木果黃油來減少肌膚整體的乾燥感，而霍霍巴籽油和蓖麻油可撫平肌膚並即時提供水分。另外，黑玫瑰油富含抗氧化劑，在化妝之前或化妝後能舒緩皮膚。也因為成分全天然，這款潤護膏並沒有任何香味，提供最純粹的使用感受。

包裝方面維持復古華麗的品牌風格，金屬製的金色粉盒盒蓋上還附了鏡子，小巧尺寸方便攜帶，又能替化妝包省下另外帶一面鏡子的收納空間。盒外配有水藍色邊飾和繁復的金色圖案，盒蓋上的文字為同時以法文和英文書寫的詩詞：「萬物皆有美 (There is beauty in all things.) 」，再搭上GUCCI字母標誌和貝殼樣式的繁複插圖，像是隨身古董玩具般精緻可愛，目前於台北101購物中心GUCCI專賣店上市。

古馳植粹潤護膏，2,250元。圖／GUCCI提供
古馳植粹潤護膏，2,250元。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。圖／GUCCI提供
古馳植粹潤護膏，2,250元。圖／GUCCI提供
古馳植粹潤護膏，2,250元。圖／GUCCI提供
古馳植粹潤護膏，2,250元。圖／GUCCI提供
古馳植粹潤護膏，2,250元。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」成分全天然，並沒有任何香味，提供最純粹的使用感受。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」成分全天然，並沒有任何香味，提供最純粹的使用感受。圖／GUCCI提供
舒適柔滑的手感是由植物油、天然油和黃油高濃度混合而成，並以乳木果黃油來減少肌膚整體的乾燥感，而霍霍巴籽油和蓖麻油可撫平肌膚並即時提供水分。圖／GUCCI提供
舒適柔滑的手感是由植物油、天然油和黃油高濃度混合而成，並以乳木果黃油來減少肌膚整體的乾燥感，而霍霍巴籽油和蓖麻油可撫平肌膚並即時提供水分。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。圖／GUCCI提供
「古馳植粹潤護膏」主打多功能，可以用在唇部也可以用於其他乾燥部位。圖／GUCCI提供
金屬製的金色粉盒盒蓋上還附了鏡子，小巧尺寸方便攜帶。圖／GUCCI提供
金屬製的金色粉盒盒蓋上還附了鏡子，小巧尺寸方便攜帶。圖／GUCCI提供

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