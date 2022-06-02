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影后瑪莉詠柯蒂亞親訪格拉斯 揭開CHANEL N°5製作工藝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
N°5代言人瑪莉詠·柯蒂亞（右）與香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨，一起在格拉斯花田裡漫談。圖／香奈兒提供
N°5代言人瑪莉詠·柯蒂亞（右）與香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨，一起在格拉斯花田裡漫談。圖／香奈兒提供

剛迎來立足百年的經典香奈兒N°5香水，始終能以多重面貌，引領女人找到真實自我，賦予大膽前衛且突破的勇氣，而充滿熱情且極具魅力的法國女星瑪莉詠·柯蒂亞（Marion Cotillard）也是N°5新任代言人，為更了解N°5背後製作的秘密，她特別前往香奈兒位於法國格拉斯的花田，與香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨（Olivier Polge），一起漫步在五月玫瑰的花田，兩人也展開一場觸動人心的漫談對話。

兩人步入五月玫瑰花田中，迎面撲鼻而來即是強烈的花香，以及五月玫瑰嬌豔欲滴的粉色花瓣，香奈兒與格拉斯慕勒家族合作廣達30公頃的花卉農場，負責生產5種花朵：鳶尾花、茉莉、玫瑰、晚香玉與天竺葵，皆用於製作香奈兒香水，並採用自然農法，卻也保存傳統工藝與技藝，以此保留下花朵最自然且濃郁的香氣。

一瓶30ml的N°5香精中，需要12朵五月玫瑰，而五月玫瑰僅在每年5月中，短短三周內得由人工親自採下，並馬上送往加工，奧利維耶·波巨與瑪莉詠·柯蒂亞分享，在格拉斯種植的五月玫瑰有濃厚的蜜香，還有梨子般的果香，也帶點胡椒的辛香，來自於格拉斯當地獨特的風土環境。

香奈兒為堅守品質，從種植、採摘、蒸餾、調製、裝瓶等，都參與每個環節，並以最高品質來要求，並持續精進，如正在格拉斯花田進行3年的「音樂研究」，嘗試讓五月玫瑰聆聽音樂，看是否能抑制真菌生長，進而強化品質。

代言人瑪莉詠·柯蒂亞與專屬調香師　漫談於五月玫瑰花田

談到影響百年歷史的N°5香水，瑪莉詠·柯蒂亞與奧利維耶·波巨，都各自有屬於自己的N°5故事與詮釋，以下為兩人漫談的精彩節錄。

波巨：我很好奇，你還記得第一次聞到 N°5 香水是什麼感覺嗎？

柯蒂亞：當然記得！那份悸動至今難忘。我應該是 11、12 歲吧，準備去英國拜訪筆友。母親把一瓶香奈兒 N°5 香水塞給我，說是要送給接待我的那一家人。母親讓我試聞，然後說：這就是法式風情的代表。我頓時覺得它好神聖！我跟你說，聞到的當下我就愛上了。真的是一聞鍾情。

波巨：你後來有用這款香水嗎？

柯蒂亞：起初我自覺無法駕馭，到了某個階段才開始用它。就好像自己還不夠資格？很長一段時間我都是擦奶奶送給我的香奈兒 COCO 香水。你呢？你會怎麼形容 N°5？

波巨：從 N°5 的富麗層次之中，可以感覺到其神祕莫測。像是一股強而有力的聲音。我覺得隨著時間推演，N°5 的原創性益發明顯。因為首位代言人正是香奈兒女士，所以品牌後來才傾向以女演員這樣有個性的女性來代言。這款香水代表一種心境。而你，瑪莉詠，完全符合 N°5 的形象－與時俱進的現代女性，散發魅力與熱情。

柯蒂亞：我想每位女演員的身上都留有每個角色的影子。好像承載了這些人物的記憶，再不斷解構與重塑。而 N°5 香水具備多重面向，正如一位千面女郎，同時擁有好幾種身分。也許這就是為什麼 N°5 歷來均由女演員代言吧。

兩人親自漫步在花田中，彼此互動的漫談，傳遞出香奈兒對於自然、社會責任與工藝、品質同樣重視，而由香奈兒女士親自構思創造的N°5，更代表著與眾不同，真誠與真情、大膽，讓N°5將持續伴隨不同世代的女人，找到真實的自我。

百年傳奇的香奈兒N°5香水。圖／香奈兒提供
百年傳奇的香奈兒N°5香水。圖／香奈兒提供
五月玫瑰每年僅有3周能採摘，全由手工取得。圖／香奈兒提供
五月玫瑰每年僅有3周能採摘，全由手工取得。圖／香奈兒提供
香奈兒位於法國格拉斯的花田，與當地的慕勒家族長期合作。圖／香奈兒提供
香奈兒位於法國格拉斯的花田，與當地的慕勒家族長期合作。圖／香奈兒提供
N°5代言人瑪莉詠·柯蒂亞，親自走訪格拉斯五月玫瑰花田。圖／香奈兒提供
N°5代言人瑪莉詠·柯蒂亞，親自走訪格拉斯五月玫瑰花田。圖／香奈兒提供
百年傳奇的香奈兒N°5香水。圖／香奈兒提供
百年傳奇的香奈兒N°5香水。圖／香奈兒提供
甫摘下的五月玫瑰，將在最短時間內送往加工。圖／香奈兒提供
甫摘下的五月玫瑰，將在最短時間內送往加工。圖／香奈兒提供
瑪莉詠·柯蒂亞，親自走訪格拉斯五月玫瑰花田，並嘗試手工摘採。圖／香奈兒提供
瑪莉詠·柯蒂亞，親自走訪格拉斯五月玫瑰花田，並嘗試手工摘採。圖／香奈兒提供
N°5代言人瑪莉詠·柯蒂亞，親自走訪格拉斯五月玫瑰花田。圖／香奈兒提供
N°5代言人瑪莉詠·柯蒂亞，親自走訪格拉斯五月玫瑰花田。圖／香奈兒提供

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