快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ASICS讓人驚喜！把經典電影《大白鯊》、《黑暗騎士》和《印第安納瓊斯》都變成潮鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson Bell聯名，以經典電影為主題，打造潮鞋。圖／ASICS提供
ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson Bell聯名，以經典電影為主題，打造潮鞋。圖／ASICS提供

電影能感動人心，自然就能成為一個世代的共鳴，特別是那些經典名片。而這也是ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson Bell聯名系列主題，無論是讓人緊張萬分的《大白鯊》，還是精彩刺激的《印第安納瓊斯》，抑或史詩般的《黑暗騎士》，全部都在巧思下，化作一雙雙讓人非擁有不可的潮鞋。

去年ASICS與Andersson Bell首度合作，當代時尚和運動休閒風格重新詮釋GEL-1090鞋，賦予了經典跑鞋Outdoor潮流感，因此上市後迅速售罄。而今年，雙方再度攜手，採用了讓更多人有共鳴的經典電影為靈感，並運用在PROTOBLAST鞋款上，打破眾人對於潮鞋的想像。像是《印第安納瓊斯》裡叢林古蹟寺廟的土黃跟鮮綠，就成為了三雙聯名鞋款的配色之一、銀與灰交替出現於鞋身上，呈現俐落的速度感讓人直接聯想到神出鬼沒的《大白鯊》。更不用說通體黑色，並點綴了石墨灰的鞋面，一看就知道是取材自蝙蝠俠電影《黑暗騎士》中的蝙蝠車，每一雙各有特色，不只讓潮流迷眼睛為之一亮，也是適合經典電影粉絲們。

潮牌A Bathing Ape的經典STA™ MI鞋款，近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作，結合雙方的招牌原元素於一身，滿足時下個性化的消費需求。圖／I.T提供
潮牌A Bathing Ape的經典STA™ MI鞋款，近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作，結合雙方的招牌原元素於一身，滿足時下個性化的消費需求。圖／I.T提供

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的經典STA™ MI鞋款，近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作，結合雙方的招牌原元素於一身，滿足時下個性化的消費需求。BAPE以黑、白配色作為主色調，鞋側配以亮眼星形「STA」徽標，同時將izzue Camo標籤融入其中。鞋跟側面保留BAPE STA™ MI設計中「93」數字橡膠徽章及後跟處「BAPE」Logo；鞋身保留魔術貼設計，讓穿著更加從容便利。同時izzue的招牌標語「LIVE IT REAL」、「IZZUE YOURSELF」及「NO MORE WASTAGE IN LIFE」不時出現在鞋跟側面及魔術貼帶正面的標籤上。左右鞋舌分別繡有BAPE STA™及izzue標誌，非對稱式的設計，在反差中呈現獨特美感。

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供
ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供

BAPE與izzue聯名STA™ MI鞋7,999元。圖／I.T提供
BAPE與izzue聯名STA™ MI鞋7,999元。圖／I.T提供

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供
ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供
ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供

電影

延伸閱讀

為什麼我們看老片？法國經典影展走回百年電影歷史舞台的中心

阿湯哥新電影熱映 收藏家秀30年前男主角飛行員公仔

台北電影節非常新人 校花何思靜 初孟軒 牧森登場

電影版「我的婆婆」台南場景殺青 鍾欣凌自嘲盜版心凌

相關新聞

lululemon插旗高雄 進駐漢神巨蛋購物廣場開品牌首店

即使新冠疫情嚴峻，仍無法阻止人們想要運動的心情，因此來自加拿大的頂級運動時尚品牌lululemon自去年夏天開始，陸續開...

超美的金色粉盒還附小鏡子 GUCCI潤護膏新登場

不定時都會推出彩妝新品的GUCCI彩妝系列，近日驚喜打造全新的「古馳植粹潤護膏」，以精美的金色圓形粉盒包裝，增添保養、上...

夏日出遊 HotelsCombined嚴選新興避暑城市

隨著夏天將至，天氣越來越炎熱，許多人會趁假日與親朋好友或家長帶著小孩來趟「避暑之旅」。全球旅宿比價網站HotelsCom...

影后瑪莉詠柯蒂亞親訪格拉斯 揭開CHANEL N°5製作工藝

剛迎來立足百年的經典香奈兒N°5香水，始終能以多重面貌，引領女人找到真實自我，賦予大膽前衛且突破的勇氣，而充滿熱情且極具...

ASICS讓人驚喜！把經典電影《大白鯊》、《黑暗騎士》和《印第安納瓊斯》都變成潮鞋

電影能感動人心，自然就能成為一個世代的共鳴，特別是那些經典名片。而這也是ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson ...

悠遊付也飄書香 線上買書有回饋

疫情期間減少出門，在家讀書是個好選項，悠遊付與兩大線上網路書店合作，讓您在線上購書也可輕鬆支付，並享有好康回饋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。