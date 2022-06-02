ASICS讓人驚喜！把經典電影《大白鯊》、《黑暗騎士》和《印第安納瓊斯》都變成潮鞋

電影能感動人心，自然就能成為一個世代的共鳴，特別是那些經典名片。而這也是ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson Bell聯名系列主題，無論是讓人緊張萬分的《大白鯊》，還是精彩刺激的《印第安納瓊斯》，抑或史詩般的《黑暗騎士》，全部都在巧思下，化作一雙雙讓人非擁有不可的潮鞋。

去年ASICS與Andersson Bell首度合作，當代時尚和運動休閒風格重新詮釋GEL-1090鞋，賦予了經典跑鞋Outdoor潮流感，因此上市後迅速售罄。而今年，雙方再度攜手，採用了讓更多人有共鳴的經典電影為靈感，並運用在PROTOBLAST鞋款上，打破眾人對於潮鞋的想像。像是《印第安納瓊斯》裡叢林古蹟寺廟的土黃跟鮮綠，就成為了三雙聯名鞋款的配色之一、銀與灰交替出現於鞋身上，呈現俐落的速度感讓人直接聯想到神出鬼沒的《大白鯊》。更不用說通體黑色，並點綴了石墨灰的鞋面，一看就知道是取材自蝙蝠俠電影《黑暗騎士》中的蝙蝠車，每一雙各有特色，不只讓潮流迷眼睛為之一亮，也是適合經典電影粉絲們。

潮牌A Bathing Ape的經典STA™ MI鞋款，近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作，結合雙方的招牌原元素於一身，滿足時下個性化的消費需求。圖／I.T提供

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的經典STA™ MI鞋款，近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作，結合雙方的招牌原元素於一身，滿足時下個性化的消費需求。BAPE以黑、白配色作為主色調，鞋側配以亮眼星形「STA」徽標，同時將izzue Camo標籤融入其中。鞋跟側面保留BAPE STA™ MI設計中「93」數字橡膠徽章及後跟處「BAPE」Logo；鞋身保留魔術貼設計，讓穿著更加從容便利。同時izzue的招牌標語「LIVE IT REAL」、「IZZUE YOURSELF」及「NO MORE WASTAGE IN LIFE」不時出現在鞋跟側面及魔術貼帶正面的標籤上。左右鞋舌分別繡有BAPE STA™及izzue標誌，非對稱式的設計，在反差中呈現獨特美感。

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供

BAPE與izzue聯名STA™ MI鞋7,999元。圖／I.T提供

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖／ASICS提供