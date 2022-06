ASICS讓人驚喜！把經典電影《大白鯊》、《黑暗騎士》和《印第安納瓊斯》都變成潮鞋

電影能感動人心,自然就能成為一個世代的共鳴,特別是那些經典名片。而這也是ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson Bell聯名系列主題,無論是讓人緊張萬分的《大白鯊》,還是精彩刺激的《印第安納瓊斯》,抑或史詩般的《黑暗騎士》,全部都在巧思下,化作一雙雙讓人非擁有不可的潮鞋。

去年ASICS與Andersson Bell首度合作,當代時尚和運動休閒風格重新詮釋GEL-1090鞋,賦予了經典跑鞋Outdoor潮流感,因此上市後迅速售罄。而今年,雙方再度攜手,採用了讓更多人有共鳴的經典電影為靈感,並運用在PROTOBLAST鞋款上,打破眾人對於潮鞋的想像。像是《印第安納瓊斯》裡叢林古蹟寺廟的土黃跟鮮綠,就成為了三雙聯名鞋款的配色之一、銀與灰交替出現於鞋身上,呈現俐落的速度感讓人直接聯想到神出鬼沒的《大白鯊》。更不用說通體黑色,並點綴了石墨灰的鞋面,一看就知道是取材自蝙蝠俠電影《黑暗騎士》中的蝙蝠車,每一雙各有特色,不只讓潮流迷眼睛為之一亮,也是適合經典電影粉絲們。

潮牌A Bathing Ape的經典STA™ MI鞋款,近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作,結合雙方的招牌原元素於一身,滿足時下個性化的消費需求。圖/I.T提供

潮牌A Bathing Ape(簡稱BAPE)的經典STA™ MI鞋款,近期則是找來同集團時尚品牌izzue合作,結合雙方的招牌原元素於一身,滿足時下個性化的消費需求。BAPE以黑、白配色作為主色調,鞋側配以亮眼星形「STA」徽標,同時將izzue Camo標籤融入其中。鞋跟側面保留BAPE STA™ MI設計中「93」數字橡膠徽章及後跟處「BAPE」Logo;鞋身保留魔術貼設計,讓穿著更加從容便利。同時izzue的招牌標語「LIVE IT REAL」、「IZZUE YOURSELF」及「NO MORE WASTAGE IN LIFE」不時出現在鞋跟側面及魔術貼帶正面的標籤上。左右鞋舌分別繡有BAPE STA™及izzue標誌,非對稱式的設計,在反差中呈現獨特美感。

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖/ASICS提供

BAPE與izzue聯名STA™ MI鞋7,999元。圖/I.T提供

ASICS與Andersson Bell聯名系列PROTOBLAST鞋5,180元。圖/ASICS提供