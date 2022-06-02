富藝斯香港春拍預展本週末台北登場 緬甸鴿血紅領銜

富藝斯（Phillips）香港「二十世紀及當代藝術和設計」及「珠寶和翡翠」拍賣將於6月21至23日舉行，精選拍品率先在本週末6月4至5日於台北BELLAVITA展出，採預約制。共呈現逾30件目前國際當代藝壇最炙手可熱的藝術家之作品，包含美國著名藝術大師喬治·康多（George Condo）、奈良美智與劉野等藝術家作品。逾40件「珠寶和翡翠」拍賣中的精選瑰寶也將同場展出，焦點為來自著名礦區，精心挑選的「緬甸鴿血紅」天然紅寶石。

美國藝術家喬治·康多被譽為「畢卡索傳人」，本次上拍《陌生人》，壓縮扭曲的臉孔、球型的身軀及似笑非笑的詭譎表情，為藝術家「心理立體主義」標誌，畫中四個人物所描繪的正是喬治．康多、他的妻子、以及他們的兩個女兒，在他2010年於柏林舉行的《家庭照Family Portraits》 個展中展出。其他展出作品包括炙手可熱的瑞士藝術家尼古拉斯．帕爾蒂（Nicolas Party）《雙人肖像》、風景畫屢創拍場高價的76歲的美國畫家斯科特·卡恩（Scott Kahn）2008年紐約布朗克斯區Soundview的一座公園的《音景》、及美國藝術家莎拉．休斯（Shara Hughes）2017年作品《遊樂屋》。亞洲當代藝術巨匠的奈良美智於德國留學時期所作的《無題》，以及劉野90年代代表作《男孩與紅玻璃》。