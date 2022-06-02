免費享受1500元護膚體驗 香緹卡出招搶新客再祭折扣組

6月，保養品牌搶新客，香緹卡在今年6～7月期間，推出每日限量價值1,500元的免費抗敏護膚體驗，完成體驗再送花妍抗敏保養4日禮，針對首次加入會員，消費滿7千元現折1千元，還有千元入會禮與生日當月生日禮，另還推出43折起的抗敏保養特惠組，就是要瞄準新客源。

香緹卡的免費護膚體驗，得先上官網預約，預計將送出千人以上的免費抗敏護膚體驗，主要也是推廣香緹卡的純淨美容永續宣言，以花卉植物來製造保養品，降低乳化劑、防腐劑對皮膚的刺激，所有產品不含人工色素、香料等，也不經過動物測試，選用天然植萃來源。

其中香緹卡的花妍系列，就是針對敏弱肌膚打造，包括有花妍亮晶精萃露，以純淨玫瑰花水為基底，搭配獨家三酸晶亮複方，能有效平衡油脂，加強肌膚穩定性，花妍活膚精華液含95%以上天然成分，凝膠狀精華好吸收，蘊含豐富的植萃成分，能為肌膚鎖住水分。