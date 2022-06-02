快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費享受1500元護膚體驗 香緹卡出招搶新客再祭折扣組

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香緹卡推出價值1,500元的免費抗敏護膚體驗。圖／香緹卡提供
香緹卡推出價值1,500元的免費抗敏護膚體驗。圖／香緹卡提供

6月，保養品牌搶新客，香緹卡在今年6～7月期間，推出每日限量價值1,500元的免費抗敏護膚體驗，完成體驗再送花妍抗敏保養4日禮，針對首次加入會員，消費滿7千元現折1千元，還有千元入會禮與生日當月生日禮，另還推出43折起的抗敏保養特惠組，就是要瞄準新客源。

香緹卡的免費護膚體驗，得先上官網預約，預計將送出千人以上的免費抗敏護膚體驗，主要也是推廣香緹卡的純淨美容永續宣言，以花卉植物來製造保養品，降低乳化劑、防腐劑對皮膚的刺激，所有產品不含人工色素、香料等，也不經過動物測試，選用天然植萃來源。

其中香緹卡的花妍系列，就是針對敏弱肌膚打造，包括有花妍亮晶精萃露，以純淨玫瑰花水為基底，搭配獨家三酸晶亮複方，能有效平衡油脂，加強肌膚穩定性，花妍活膚精華液含95%以上天然成分，凝膠狀精華好吸收，蘊含豐富的植萃成分，能為肌膚鎖住水分。

另推出多款優惠組，如五月玫瑰經典入門組，含有五月玫瑰花妍露、乳霜、面膜等，價值6,496元，特價3,600元；亮晶晶活膚組內含花妍活膚精華液、花妍亮晶精萃露，價值7,350元、特價6,300元；新客限定鑽石乳霜修護組也下殺56折，特價3,600元。

香緹卡推出價值1,500元的免費抗敏護膚體驗。圖／香緹卡提供
香緹卡推出價值1,500元的免費抗敏護膚體驗。圖／香緹卡提供
新客限定 鑽石乳霜修護組，價值6,482元，特價3,600元。圖／香緹卡提供
新客限定 鑽石乳霜修護組，價值6,482元，特價3,600元。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰經典入門組，價值6,496元，特價3,600元。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰經典入門組，價值6,496元，特價3,600元。圖／香緹卡提供

延伸閱讀

搶攻新客！HR赫蓮娜首推千元黑繃帶乳霜、再送試用組

茱莉亞羅勃茲坎城紅毯吸睛 蕭邦巨鑽、火鶴、玫瑰助攻

苗栗夢幻下午茶！ 全台最大玫瑰花園「雅聞七里香玫瑰森林」 森林玻璃屋喝手沖咖啡無低消&不限時

口服玻尿酸能治關節炎、護膚抗老？教授揭一關鍵

相關新聞

慶端午 SHARE TEA歇腳亭連續5天指定飲品買一送一

端午節3天連續假期即將開跑，知名手搖飲SHARE TEA歇腳亭全台門市連續5天同步推出「指定飲品買一送一」好康優惠，每日...

lululemon插旗高雄 進駐漢神巨蛋購物廣場開品牌首店

即使新冠疫情嚴峻，仍無法阻止人們想要運動的心情，因此來自加拿大的頂級運動時尚品牌lululemon自去年夏天開始，陸續開...

超美的金色粉盒還附小鏡子 GUCCI潤護膏新登場

不定時都會推出彩妝新品的GUCCI彩妝系列，近日驚喜打造全新的「古馳植粹潤護膏」，以精美的金色圓形粉盒包裝，增添保養、上...

夏日出遊 HotelsCombined嚴選新興避暑城市

隨著夏天將至，天氣越來越炎熱，許多人會趁假日與親朋好友或家長帶著小孩來趟「避暑之旅」。全球旅宿比價網站HotelsCom...

影后瑪莉詠柯蒂亞親訪格拉斯 揭開CHANEL N°5製作工藝

剛迎來立足百年的經典香奈兒N°5香水，始終能以多重面貌，引領女人找到真實自我，賦予大膽前衛且突破的勇氣，而充滿熱情且極具...

ASICS讓人驚喜！把經典電影《大白鯊》、《黑暗騎士》和《印第安納瓊斯》都變成潮鞋

電影能感動人心，自然就能成為一個世代的共鳴，特別是那些經典名片。而這也是ASICS再度與韓國時尚品牌Andersson ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。