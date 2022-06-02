台北書展疫情中開幕 賴副鼓勵來買書

「疫情沒事在家最適合看書，就來書展買幾本書回家吧！」台北國際書展2日於世貿一館盛大開幕，賴清德副總統親自到場支持，並在法國在台協會的帶領下參觀書展。他感謝出版商不辭辛勞能參與實體書展，並鼓勵民眾說，疫情雖讓行動受限，但仍可透過書本體驗世界風情。

實體展出不容易

書展在法國女高音羅安娜女士優美唱著《望春風》，佐以台灣音樂奇才張士能典雅的琵琶伴奏下展開，文化部長李永得首先致詞表示，今年台北國際書展有300多家出版商，其中國內有150幾家、國外也有160幾家，疫情間還能舉辦實體書展實屬難得，他非常感恩。

賴清德則說，這次台北書展有3個意義：代表出版商沒有因為疫情而坐困愁城，希望能藉由書展開拓國際市場、增加交流；其次，只要民眾能夠配合新的防疫措施，台灣還是有能力舉辦大型實體書展。最後他笑說，雖然疫情讓很多事情不能做，但一些日常卻多了更多可能，閱讀就是其中一項。

副總統鼓勵閱讀

因此他鼓勵民眾做好防疫來現場買書，從書中的世界感受世界各地不同的風情。隨後他在法國在台協會的帶領下參觀法國主題館，感受法國有名的童書、小說與圖文故事。

本次台北書展在國際有法國、烏克蘭與德國等國家共襄盛舉，在國內則針對不同性質書店與團體設有「公民書區」與「文學書區」等活動區塊，各大出版商也有設置攤位，並搭配藝文活動、表演、短講與互動小遊戲，民眾只要參展，就有機會獲得文化部提供的百元購書金。

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