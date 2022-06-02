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幾乎要露點！Chiara穿超短版襯衫露半球 辣到好害羞
義大利時尚網紅Chiara Ferragni向來非常敢穿，而且總能展現出最新潮流趨勢。之前她去紐約工作，就以一連串今年春夏最紅的「露腰中空裝」穿出性感氣場。最近她忙著打理自己的同名品牌，更以一套超短版上衣中空裝現身品牌新辦公室，展現「最辣女總裁」的時尚態度。
Chiara Ferragni選穿的是帶起這波「中空熱潮」的MIU MIU所推出超短版襯衫，當初在時裝周的秀上就有多款類似的單品，衣擺短到幾乎是到胸部下緣的部位，稍微一舉手就露出上圍的「下半球」，接近露點邊緣，非常火辣，Chiara用寬版卡其褲搭配，更顯帥氣俐落。
除了這件MIU MIU造型之外，前幾天Chiara則是以Jean Paul Gaultier的尖錐設計馬甲背心搭配牛仔褲，同樣是露出纖細腰身的中空裝，全身黑的配色更神秘有型，她還搭配了珍珠項鍊，展現混搭趣味。總之今年夏天不妨好好努力鍛鍊一下腹腰的線條，穿上中空裝耍辣吧！
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