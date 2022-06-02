幾乎要露點！Chiara穿超短版襯衫露半球 辣到好害羞

義大利時尚網紅Chiara Ferragni向來非常敢穿，而且總能展現出最新潮流趨勢。之前她去紐約工作，就以一連串今年春夏最紅的「露腰中空裝」穿出性感氣場。最近她忙著打理自己的同名品牌，更以一套超短版上衣中空裝現身品牌新辦公室，展現「最辣女總裁」的時尚態度。

Chiara Ferragni選穿的是帶起這波「中空熱潮」的MIU MIU所推出超短版襯衫，當初在時裝周的秀上就有多款類似的單品，衣擺短到幾乎是到胸部下緣的部位，稍微一舉手就露出上圍的「下半球」，接近露點邊緣，非常火辣，Chiara用寬版卡其褲搭配，更顯帥氣俐落。