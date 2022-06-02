聽新聞
test
0:00 / 0:00
京站送100元揪「無敵星星」呷飯 年中慶回饋狂飆53%
新冠肺炎在台灣確診數已逾200萬，抗疫成功者被形容為獲得無敵星星加入康復者聯盟，京站時尚廣場為這些「無敵星星們」，即日起推出「無敵星星相揪來吃飯」特別企劃，痊癒者Q卡友出示證明，可兌換100元商品券。另外，近期兒童疫苗開放施打，環球購物中心新北中和店也推出「兒童小黃卡專屬換甜甜圈、享美食好康」。
京站推出「無敵星星相揪來吃飯」，痊癒的Q卡友出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易通App中健康存摺記載PCR陽性已確診滿14天相關證明，可憑主題餐廳不限消費金額內用消費發票至贈品台兌換100元商品贈券。活動期間每人每卡限兌換1次，限量3000份，贈完為止。
另外，京站年中慶檔期即日起至6月29日展開，京站年中慶檔期開始與Atome支付展開合作，消費者可享0%利率三期輕鬆付，Q卡友限定回饋單筆消費滿1,888元贈1,000元，內含700元的京站商品禮券（無使用期限全館可使用）加上300元Atome折價券，最高回饋達53%。此外，京站台北店再送價值 924元的HEYAHH鹽烤4大蝦、小碧潭店送1,000元杏子豬排海老四大蝦。
京站年中慶回饋除了Atome活動外，另有全館服飾、鞋包滿額贈累計滿3,000元送300元，6月3日至6月5日Q點成金點數變現金活動，Q卡友持本人Q卡於全館消費滿3,000元扣Q點30點可現抵300元。
環球購物中心新北中和店推出「兒童小黃卡專屬換甜甜圈、享美食好康」，即日起至6月30日ikids會員持兒童疫苗接種小黃卡至服務台，可免費換限量Mister donut歡樂派對一盒(價值60元)及美食抵用券50元，消費滿百即可用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言