京站送100元揪「無敵星星」呷飯 年中慶回饋狂飆53%

新冠肺炎在台灣確診數已逾200萬，抗疫成功者被形容為獲得無敵星星加入康復者聯盟，京站時尚廣場為這些「無敵星星們」，即日起推出「無敵星星相揪來吃飯」特別企劃，痊癒者Q卡友出示證明，可兌換100元商品券。另外，近期兒童疫苗開放施打，環球購物中心新北中和店也推出「兒童小黃卡專屬換甜甜圈、享美食好康」。

京站推出「無敵星星相揪來吃飯」，痊癒的Q卡友出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易通App中健康存摺記載PCR陽性已確診滿14天相關證明，可憑主題餐廳不限消費金額內用消費發票至贈品台兌換100元商品贈券。活動期間每人每卡限兌換1次，限量3000份，贈完為止。

另外，京站年中慶檔期即日起至6月29日展開，京站年中慶檔期開始與Atome支付展開合作，消費者可享0%利率三期輕鬆付，Q卡友限定回饋單筆消費滿1,888元贈1,000元，內含700元的京站商品禮券（無使用期限全館可使用）加上300元Atome折價券，最高回饋達53%。此外，京站台北店再送價值 924元的HEYAHH鹽烤4大蝦、小碧潭店送1,000元杏子豬排海老四大蝦。

京站年中慶回饋除了Atome活動外，另有全館服飾、鞋包滿額贈累計滿3,000元送300元，6月3日至6月5日Q點成金點數變現金活動，Q卡友持本人Q卡於全館消費滿3,000元扣Q點30點可現抵300元。