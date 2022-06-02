高市圖串聯2022台北國際書展 辦系列講座、展好書

停辦2年的台北國際書展，今天起至6月7日於台北世貿一館展開6天的閱讀嘉年華會。高雄市立圖書館考量部分民眾顧慮疫情而無法北上參與書展，這次特別與台北國際書展基金會合作，在高市圖總館及10間分館串聯書展並規畫系列講座，即日起至7月31日止，讀者可至高市圖飽覽今年度「台北國際書展」熱門又多元的主題。

串聯台北國際書展，高市圖系列講座邀請多位大獎入圍的創作者，帶著自身的新作品，與讀者分享作品背後的故事，及創作的心路歷程。

曾獲多項文學獎項的黃崇凱6月12日將至總館分享「我們在哈瓦那的人」；知名作家鍾文音將於６月18日至高市圖河堤分館，聊聊入圍「小說獎」的作品《別送》，關於創作養分和情感，而參與活動的讀者，將有機會獲得鍾文音近二年的作品《別送》、《溝》。

插畫作家王春子的繪本作品，在色彩與文化風土的意象都格外鮮明，6月25日「從未想過會拜訪的遙遠故事－約旦」將在大東分館登場；還有廣受大小朋友喜愛的橋梁書作家王文華，將於7月3日至李科永分館，分享其《時光小學》系列作品，故事勾勒出孩童面對雙親離異、父親過世等家庭改變而帶來的變化，因是以孩子為視角，能夠引起孩童閱讀時的同理心與理解。

右昌分館五月底已先邀請2022年台北國際書展大獎的創作者貓魚，帶來得獎作品《怪獸媽媽》，領讀者們一起觀察作品圖像中隱藏的有趣小細節，引起小朋友陣陣驚呼和發笑。

高市圖串聯台北國際書展展出「2022書展大獎」、「金蝶獎」得獎好書，引領讀者飽讀去年豐碩多元的出版成果與量能。今年書展主題國為法國，書展展出法國相關書籍，從文學讀物、人文歷史、生活書多元面向，認識法式生活與文學。