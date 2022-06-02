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裸上身背後環抱男模 貝拉哈蒂德新廣告性感又帥氣

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
超模貝拉哈蒂德在廣告中裸上身擁抱黑人男模阿卜杜迪奧普，手上的Lindsey包款是嶄新打造的款式，以腋下包概念搭配寬版皮革帶，帥氣有型。圖／Balenciaga提供
超模貝拉哈蒂德在廣告中裸上身擁抱黑人男模阿卜杜迪奧普，手上的Lindsey包款是嶄新打造的款式，以腋下包概念搭配寬版皮革帶，帥氣有型。圖／Balenciaga提供

還記得去年年底，Balenciaga為秋季22系列時裝秀刻畫了一場90年代的時代氛圍嗎？延續該場秀的主題「遺失的錄影帶」（The Lost Tape），全新的形象廣告曝光，同樣以極簡的90風格呈現，並邀請到超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、歌手Aya Nakamura等人參與演出，貝拉還在廣告中裸上身擁抱黑人男模阿卜杜迪奧普（Abdou Diop），展現人與人之間親密情誼的美好。

全系列廣告由英國藝術家娜迪亞李科恩（Nadia Lee Cohen）掌鏡，共推出平面及影片作品。他們在單色無縫背景前展示著系列服飾和配件，讓人聯想到時尚廣告創意肆意爆發的時代。貝拉哈蒂德身穿可拆解的五口袋三件套連靴褲，裸上身從背後環抱阿卜杜迪奧，手上的Lindsey包款是嶄新打造的款式，以腋下包概念搭配寬版皮革帶，帥氣有型。

其他各式包款在廣告中也非常顯眼，像是全新風格的XX手提包、Hourglass沙漏包、Everyday托特包和Le Cagole肩下包，以及同樣也是嶄新問世的Crocs包款。另外，飾品和靴款也很搶鏡，B字母耳環、Excavator過膝長筒靴、Kensington芭蕾舞平底鞋、Falkon靴等等，都是能為整體造型增添強烈個性的單品。

Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
超模貝拉哈蒂德主演。圖／Balenciaga提供
超模貝拉哈蒂德主演。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供
Balenciaga秋季22系列廣告。圖／Balenciaga提供

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