漢堡買1送1、套餐54折！漢堡王最新優惠券　現省2456元

端午連假將至，漢堡王自即日起限時推出「開運霸王省限定優惠券」，提供個人超省餐、雙人激省餐、霸王分享餐等一系列優惠，最54折起，33款優惠組合現省2,456元，脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等品項還可享買1送1優惠，另外受到民眾歡迎的「西部小華堡」、「5倍濃郁起司牛肉堡」也加入優惠之中。另外即日起至6月6日期間，使用優惠碼購買小華堡餐，還可加送「4塊雞塊」1份。

漢堡王所推出的「開運霸王省限定優惠券」，自即日起至6月30日期間適用，共計29天。優惠共區分「買1送1」、「超值選」、「個人超省餐」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」、「超值早安餐」等不同優惠。其中包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、中可、薯條、辣薯球等品項，均可享買1送1，最多現省95元。

「個人超省餐」部份，提供有5倍濃郁起司牛肉堡（原價139元，優惠價89元）、起司醬洋蔥圈牛肉堡（原價99元，優惠價59元）等6款品項，最高現省50元，而「個人超省餐」整體優惠54折起，其中「西部小華堡搭配4塊雞塊及中杯可樂」，原價162元，優惠價100元。其他「雙人激省餐」優惠67折起，還加入「花生安格斯牛肉堡＋勁濃安格斯牛肉堡，搭配5塊雞塊、中份薯條以及2杯茶花綠茶」新方案，原價358元，優惠價279元。適合多人共享的「霸王分享餐」，優惠價63折起。

此外，自即日起至6月6日，為慶祝國際兒童日，凡於官網或自助點餐機使用優惠碼「P0283」購買小華堡套餐，或臨櫃出示Facebook畫面、手機截圖、報優惠碼，小華堡餐105元，再送「4塊雞塊」1份。