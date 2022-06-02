快訊

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

漢堡買1送1、套餐54折！漢堡王最新優惠券　現省2456元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王新推出「開運霸王省限定優惠券」。圖／漢堡王提供
漢堡王新推出「開運霸王省限定優惠券」。圖／漢堡王提供

端午連假將至，漢堡王自即日起限時推出「開運霸王省限定優惠券」，提供個人超省餐、雙人激省餐、霸王分享餐等一系列優惠，最54折起，33款優惠組合現省2,456元，脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等品項還可享買1送1優惠，另外受到民眾歡迎的「西部小華堡」、「5倍濃郁起司牛肉堡」也加入優惠之中。另外即日起至6月6日期間，使用優惠碼購買小華堡餐，還可加送「4塊雞塊」1份。

漢堡王所推出的「開運霸王省限定優惠券」，自即日起至6月30日期間適用，共計29天。優惠共區分「買1送1」、「超值選」、「個人超省餐」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」、「超值早安餐」等不同優惠。其中包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、中可、薯條、辣薯球等品項，均可享買1送1，最多現省95元。

「個人超省餐」部份，提供有5倍濃郁起司牛肉堡（原價139元，優惠價89元）、起司醬洋蔥圈牛肉堡（原價99元，優惠價59元）等6款品項，最高現省50元，而「個人超省餐」整體優惠54折起，其中「西部小華堡搭配4塊雞塊及中杯可樂」，原價162元，優惠價100元。其他「雙人激省餐」優惠67折起，還加入「花生安格斯牛肉堡＋勁濃安格斯牛肉堡，搭配5塊雞塊、中份薯條以及2杯茶花綠茶」新方案，原價358元，優惠價279元。適合多人共享的「霸王分享餐」，優惠價63折起。

此外，自即日起至6月6日，為慶祝國際兒童日，凡於官網或自助點餐機使用優惠碼「P0283」購買小華堡套餐，或臨櫃出示Facebook畫面、手機截圖、報優惠碼，小華堡餐105元，再送「4塊雞塊」1份。

洋蔥 薯條 漢堡

延伸閱讀

漢堡王屏東門市今開幕 結合在地食材萬丹紅豆牛肉堡

麥當勞新品「法式第戎火腿系列套餐」Uber Eats點得到 優饗會員享滿額8.5折

麥當勞「麥香魚」首度早餐開賣！3款法式新款漢堡+森友牛奶糖冰炫風限時回歸

限定「萬丹紅豆牛肉堡｣！漢堡王插旗屏東 優惠1個月

相關新聞

漢堡買1送1、套餐54折！漢堡王最新優惠券　現省2456元

端午連假將至，漢堡王自即日起限時推出「開運霸王省限定優惠券」，提供個人超省餐、雙人激省餐、霸王分享餐等一系列優惠，最54...

佳士得下週拍賣非洲之光 百克拉DLF Type IIA絕世美鑽

佳士得（Christie's）紐約將於下週舉辦的Luxury Week拍賣周舉辦「瑰麗珠寶」專場，領銜焦點為一枚名為「非...

端午連假商場推優惠方案吸客 遠雄廣場連假好禮雙重送

新北市汐止遠雄廣場明天起端午節連續假期，推出「端午享樂購 好禮雙重送」優惠活動，活動期間全館1.2F（餐飲除外）當天累計...

巧奪天工金工飾品展 史博館文創首飾台中百貨首亮相

台中中友百貨與時尚飾品平台「Getmii仕飾人」合作「巧奪天工」金工飾品展，自即日起至6月20日於台中中友百貨展出，是G...

身份證有「2、0」、2002年生！陶板屋「主餐免費升級」

王品旗下的「陶板屋」，自2002年創立至今已滿20年。為慶祝20週年，凡身份證有「2、0」，或是2002年出生的民眾，可...

百威啤酒聯名顏伯駿推Reverse限定罐 潮流周邊集點贈

文化創意、NFT的趨勢持續火熱，近日更擴及輕鬆易飲的啤酒，嘗試向新世代靠攏。百威啤酒宣布首次推出限量NFT、進軍元宇宙領域，除了與金曲視覺設計師顏伯駿聯名推出限定設計罐，更有限量贈品集點贈，鎖定街頭與專業露營控。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。