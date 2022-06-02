佳士得下週拍賣非洲之光 百克拉DLF Type IIA絕世美鑽

佳士得（Christie's）紐約將於下週舉辦的Luxury Week拍賣周舉辦「瑰麗珠寶」專場，領銜焦點為一枚名為「非洲之光」（THE LIGHT OF AFRICA）的祖母綠切割103.49克拉DFL等級Type IIa鑽石，估價1,100萬美元起。

「非洲之光」美鑽擁有絕佳的對稱和切割，屬於罕見的Type IIa鑽石，是指含氮極低、成分非常純的鑽石，因為不吸收一般可見光，故幾近無色透明，而世界上只有不到2%的鑽石屬於Type IIa型，而其中超過100克拉的更是無比珍罕。「非洲之光」原石重達299.3克拉，是從Petra Diamonds鑽石公司旗下富有盛名的庫利南鑽石礦場（The Cullinan Diamond Mine）發掘出來的，並在南非進行切割和打磨。英國女王皇冠和權杖上的著名巨鑽Great Star of Africa和Second Star of Africa都是來自這個傳奇礦場。