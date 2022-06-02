端午連假商場推優惠方案吸客 遠雄廣場連假好禮雙重送

新北市汐止遠雄廣場明天起端午節連續假期，推出「端午享樂購 好禮雙重送」優惠活動，活動期間全館1.2F（餐飲除外）當天累計消費滿3000元，即可兌換「追風全區全日暢玩入場券+吹吹風咖啡100元抵用券」1份，限量200份)。汐止區民另在指定專櫃享指定品項買1送優惠。

遠雄廣場表示，目前正在進行樓面與區域改裝，推出出清折扣優惠吸客，歡迎消費者前往採買男女裝、嬰童服飾玩具、運動戶外裝備及居家生活商品。B1F美食街也有抽獎優惠活動。

6月3日到5日端午節連假期間，遠雄廣場再舉辦「端午享樂購 好禮雙重送」活動，適合民眾攜家帶眷前往消費，大吃特吃及免費暢玩樂園。

遠雄廣場指出，疫情打亂生活，但民眾也別忘了端午節要有儀式感。遠雄廣場與無印良品合作，舉辦「粽子毛巾精油DIY」，創造無可取代的節日體驗，帶領民眾以素雅的三角形立體毛巾，滴上無印良品的精油自製香包，歡度端午佳節。