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巧奪天工金工飾品展 史博館文創首飾台中百貨首亮相
台中中友百貨與時尚飾品平台「Getmii仕飾人」合作「巧奪天工」金工飾品展，自即日起至6月20日於台中中友百貨展出，是Getmii仕飾人與國立歷史博物館合作的最新飾品「春秋大飾」及「十五笄禮」首度於百貨商場展出。現場有拍照打卡抽限量精美禮物的活動之外，還有2021秋冬、2022春夏台北時裝週的走秀影片播放，展現飾品配戴起來的實際模樣。迎接端午節連假，特地於6月3日的下午1點至6點，舉辦「一日快閃活動」，5位參與展出的時裝週的設計師拾物金工、班長二匠、Stacia Jewelry、151 studio、Keely_Chic的走秀飾品，活動當日以快閃限定優惠價提供。
而除了有展出直接獲得史博館以文物授權設計的創作，另一台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，設計師姚樹君則是從博物館建築結構得到啟發，推出全新Musée Edition博物館系列輕珠寶，將古希臘神殿經典柱式化作珠寶。象徵著智慧，因為構造纖細秀美，又被稱為女性柱的愛奧尼柱，裝飾優雅渦式，是文藝復興後的圖書館博物館等機構常使用的造型，勾勒出耳環的金屬漩渦。多淡水珍 珠、巴洛克珍珠、米粒珍珠與金屬組成的繁花造型揉合了科林斯柱式上頭莨苕葉，散發豐沛生命力。
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