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巧奪天工金工飾品展 史博館文創首飾台中百貨首亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
巧奪天工金工飾品展。圖／Getmii仕飾人提供
巧奪天工金工飾品展。圖／Getmii仕飾人提供

台中中友百貨與時尚飾品平台「Getmii仕飾人」合作「巧奪天工」金工飾品展，自即日起至6月20日於台中中友百貨展出，是Getmii仕飾人與國立歷史博物館合作的最新飾品「春秋大飾」及「十五笄禮」首度於百貨商場展出。現場有拍照打卡抽限量精美禮物的活動之外，還有2021秋冬、2022春夏台北時裝週的走秀影片播放，展現飾品配戴起來的實際模樣。迎接端午節連假，特地於6月3日的下午1點至6點，舉辦「一日快閃活動」，5位參與展出的時裝週的設計師拾物金工、班長二匠、Stacia Jewelry、151 studio、Keely_Chic的走秀飾品，活動當日以快閃限定優惠價提供。

而除了有展出直接獲得史博館以文物授權設計的創作，另一台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，設計師姚樹君則是從博物館建築結構得到啟發，推出全新Musée Edition博物館系列輕珠寶，將古希臘神殿經典柱式化作珠寶。象徵著智慧，因為構造纖細秀美，又被稱為女性柱的愛奧尼柱，裝飾優雅渦式，是文藝復興後的圖書館博物館等機構常使用的造型，勾勒出耳環的金屬漩渦。多淡水珍 珠、巴洛克珍珠、米粒珍珠與金屬組成的繁花造型揉合了科林斯柱式上頭莨苕葉，散發豐沛生命力。

151 studio台北時裝週作品。圖／Getmii仕飾人提供
151 studio台北時裝週作品。圖／Getmii仕飾人提供
拾物金工於東京時裝週展出作品。圖／Getmii仕飾人提供
拾物金工於東京時裝週展出作品。圖／Getmii仕飾人提供
巧奪天工金工飾品展。圖／Getmii仕飾人提供
巧奪天工金工飾品展。圖／Getmii仕飾人提供
Stacia Jewelry 東京時裝週作品。圖／Getmii仕飾人提供
Stacia Jewelry 東京時裝週作品。圖／Getmii仕飾人提供
OLIVIA YAO JEWELLERY ASTERIA星夜女神珍珠耳環，可改夾式，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY ASTERIA星夜女神珍珠耳環，可改夾式，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出以博物館建築為靈感的《Ｍusée Edition》系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出以博物館建築為靈感的《Ｍusée Edition》系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
班長二匠於東京時裝週展出作品。圖／Getmii仕飾人提供
班長二匠於東京時裝週展出作品。圖／Getmii仕飾人提供
OLIVIA YAO JEWELLERY VARUNA女神雕花珍珠耳環，4,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY VARUNA女神雕花珍珠耳環，4,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Keely_Chic台北時裝週作品。圖／Getmii仕飾人提供
Keely_Chic台北時裝週作品。圖／Getmii仕飾人提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出以博物館建築為靈感的《Ｍusée Edition》系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY推出以博物館建築為靈感的《Ｍusée Edition》系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

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