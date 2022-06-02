快訊

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身份證有「2、0」、2002年生！陶板屋「主餐免費升級」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
陶板屋限時推出主餐免費升級「鮮烤海味名物」或「黑松露野菇沙朗」的20週年慶活動。圖／王品提供
陶板屋限時推出主餐免費升級「鮮烤海味名物」或「黑松露野菇沙朗」的20週年慶活動。圖／王品提供

王品旗下的「陶板屋」，自2002年創立至今已滿20年。為慶祝20週年，凡身份證有「2、0」，或是2002年出生的民眾，可享限時主餐免費升級「鮮烤海味名物」或「黑松露野菇沙朗」的優惠，現省150元。

陶板屋於2002年創立，是王品集團第三個成立的品牌，標榜以日式手法創作出一系列和風洋食，提供香蒜瓦片牛肉、果香酥烤鴨胸、御選紐約客牛排等一系列主餐料理，套餐價598元。為慶祝20週年，即日起至7月10日期間，身分證號碼有「2、0」兩個數字（可跳號、可順序顛倒）或 「2002年出生」的民眾，不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，點購主餐即可免費升級「鮮烤海味名物」或「黑松露野菇沙朗」（2擇1，原需加價150元）。

除此之外，呼應民眾外帶的需求，店內也推出4款元氣獨享盒，其中包括消暑的「烏龍冷麵」，搭配炸蝦、季節食蔬等炸物，外帶價179元，6月底前還可享88折優惠。另外6月6日到店參與打卡活動，還有機會抽中24k金家獎純金金牌。

延伸閱讀

歡慶20歲 王品陶板屋推身分證有2、0享主餐升級

對中身分證「0元」住飯店！高雄福華加碼送Buffet免費吃，數字19再送6寸蛋糕

身份證中2碼「烏魚子、干貝」吃到飽 馬辣11品牌享優惠

超好康！夏慕尼憑三劑疫苗證明 吃套餐送波士頓龍蝦

相關新聞

漢堡買1送1、套餐54折！漢堡王最新優惠券　現省2456元

端午連假將至，漢堡王自即日起限時推出「開運霸王省限定優惠券」，提供個人超省餐、雙人激省餐、霸王分享餐等一系列優惠，最54...

佳士得下週拍賣非洲之光 百克拉DLF Type IIA絕世美鑽

佳士得（Christie's）紐約將於下週舉辦的Luxury Week拍賣周舉辦「瑰麗珠寶」專場，領銜焦點為一枚名為「非...

端午連假商場推優惠方案吸客 遠雄廣場連假好禮雙重送

新北市汐止遠雄廣場明天起端午節連續假期，推出「端午享樂購 好禮雙重送」優惠活動，活動期間全館1.2F（餐飲除外）當天累計...

巧奪天工金工飾品展 史博館文創首飾台中百貨首亮相

台中中友百貨與時尚飾品平台「Getmii仕飾人」合作「巧奪天工」金工飾品展，自即日起至6月20日於台中中友百貨展出，是G...

身份證有「2、0」、2002年生！陶板屋「主餐免費升級」

王品旗下的「陶板屋」，自2002年創立至今已滿20年。為慶祝20週年，凡身份證有「2、0」，或是2002年出生的民眾，可...

百威啤酒聯名顏伯駿推Reverse限定罐 潮流周邊集點贈

文化創意、NFT的趨勢持續火熱，近日更擴及輕鬆易飲的啤酒，嘗試向新世代靠攏。百威啤酒宣布首次推出限量NFT、進軍元宇宙領域，除了與金曲視覺設計師顏伯駿聯名推出限定設計罐，更有限量贈品集點贈，鎖定街頭與專業露營控。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。