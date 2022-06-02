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身份證有「2、0」、2002年生！陶板屋「主餐免費升級」
王品旗下的「陶板屋」，自2002年創立至今已滿20年。為慶祝20週年，凡身份證有「2、0」，或是2002年出生的民眾，可享限時主餐免費升級「鮮烤海味名物」或「黑松露野菇沙朗」的優惠，現省150元。
陶板屋於2002年創立，是王品集團第三個成立的品牌，標榜以日式手法創作出一系列和風洋食，提供香蒜瓦片牛肉、果香酥烤鴨胸、御選紐約客牛排等一系列主餐料理，套餐價598元。為慶祝20週年，即日起至7月10日期間，身分證號碼有「2、0」兩個數字（可跳號、可順序顛倒）或 「2002年出生」的民眾，不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，點購主餐即可免費升級「鮮烤海味名物」或「黑松露野菇沙朗」（2擇1，原需加價150元）。
除此之外，呼應民眾外帶的需求，店內也推出4款元氣獨享盒，其中包括消暑的「烏龍冷麵」，搭配炸蝦、季節食蔬等炸物，外帶價179元，6月底前還可享88折優惠。另外6月6日到店參與打卡活動，還有機會抽中24k金家獎純金金牌。
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