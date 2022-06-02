百威啤酒聯名顏伯駿推Reverse限定罐 潮流周邊集點贈

文化創意、NFT的趨勢持續火熱，近日更擴及輕鬆易飲的啤酒，嘗試向新世代靠攏。百威啤酒宣布首次推出限量NFT、進軍元宇宙領域，除了與金曲視覺設計師顏伯駿聯名推出限定設計罐，更有限量贈品集點贈，鎖定街頭與專業露營控。

本次的百威Reverse限定設計罐，將Reverse的字眼，解讀為「翻轉宇宙（Re + Universe）」，因此透過宛如將宇宙重開機的概念，打造出限量罐身的新穎視覺。同時百威啤酒再與NFT交易平台OurSong合作推出NFT計劃：只要拍下一張與實體百威Reverse限定設計罐合照，在instagram發表貼文及使用指定hashtag，最終得獎者除了可獲得NFT，該NFT的持有者可在2022至2024年間，擁有優先兌換限定版百威啤酒一箱的專屬權益，活動至7月25日中午12點前為止。

此外百威並與顏伯駿合作，推出一系列限量周邊商品，只要下載品牌「ABInBev集點」App並加入會員，自6月1日起即可使用點數兌換百威限量聯名贈品，包含T恤、烤肉架、黃色防滑趣味告示牌、漁夫帽、折疊桌...共計13款贈品；自7月1日起還有第二波商品，包含海灘巾、古巴襯衫、保冷背包、飲料桶等各種實用商品，數量有限、換完為止，更多詳情，則可查詢ABInBev官方網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康