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歡慶20歲 王品陶板屋推身分證有2、0享主餐升級

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
王品陶板屋推身分證有2、0享主餐升級升級主餐有鮮烤海味名物或黑松露野菇沙朗二種選擇。王品提供
王品陶板屋推身分證有2、0享主餐升級升級主餐有鮮烤海味名物或黑松露野菇沙朗二種選擇。王品提供

許多人會在端午假期與家人團聚，王品集團旗下以「家」為出發的品牌陶板屋和風洋食，今年邁入20周年、邀請民眾同慶20歲生日，特別舉辦身分證號碼有2、0（可跳號不連續）或2002年出生的民眾，即日起至7月10日、不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，即享主餐免費升級。

王品表示，除內用優惠活動外，隨夏季的腳步到來，陶板屋外帶新菜上不停，其中值得矚目就是受到許多客人敲碗回歸的「烏龍冷麵」，搭配包含炸蝦及季節食蔬等天婦羅炸物、滿滿配料，再附上兩種沾醬，外帶價只要179元堪稱份量豐滿、價格骨感，六月底前還有88折優惠，讓炎炎夏日的餐食更多選擇，上班族也能輕鬆點的小確幸。

王品表示，陶板屋於2002年創立，是王品集團第三個成立的品牌，嚴選當令食材、以日式手法創作出滿足全家老小都能享用的料理，為歡慶二十周年邀請身份證字號有2、0或2002年出生的民眾，到餐廳用餐即享免費升級主餐鮮烤海味名物或黑松露野菇沙朗擇一。

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