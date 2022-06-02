台式小吃變身鍋物 「狂一鍋」插旗高雄台鋁生活廣場

國人愛吃鍋、包括「築間」、「肉多多」等餐飲集團不畏疫情，積極南下展店，其中「狂一鍋」將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台味小吃變身成鍋物，更推桌邊服務，第14間直營店插旗高雄MLD台鋁生活廣場，帶來台式火鍋創新體驗。

即日起至6月10開幕期間到狂一鍋台鋁店，開鍋就加贈「海上花」海鮮盤1份；全台門店6月也推出「加5元多5件」的外帶優惠，點購「超狂外帶餐」除內含2份肉盤，每份套餐加5元可在梅花豬、培根豬、軟嫩雞腿等7件鍋物中選5件。

餐飲集團爭搶火鍋市場，湯底推陳出新，火鍋新品牌「狂一鍋」裝潢十足台客風，更將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街口、夜市常見的台味小吃變成鍋物，並由服務人員在「桌邊現炒」起鍋，熱炒帶出的鍋氣與香氣撲鼻，客人直呼新鮮有趣。

品牌行銷公關徐家瑜說，狂一鍋特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發「客家鹹湯圓」湯底，以豬油爆香五花肉，再將香菇、蝦米、蒜頭入鍋，最後加入高湯與蒜苗，湯滾後下湯圓，還有胡椒粉與紅蔥酥，湯底入口濃郁。而藥膳大雞腿吃得到一整支大雞腿，真材實料，此外飲品亦端出超台的楊桃汁、芭樂汁，並有木瓜牛奶霜淇淋，翻新台式火鍋意象。