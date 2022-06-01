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海陸牛排買1送1、A5和牛58折 「樂雅樂」連續21天優惠
因應民眾外帶需求提高，連鎖日式餐廳「樂雅樂」自即日起連續21天推出「海陸牛排買1送1」的限時優惠，一次就能享受到紐約客牛排搭配藍鑽蝦的海陸雙饗滋味。另外針對老饕顧客，還有「日本秋田A5黑毛和牛排餐」的58折限時優惠，現省706元。外帶單筆消費滿999元，再加贈「韓國不倒翁明太魚湯塊」。
樂雅樂在今年5月即推出外帶優惠活動，6月份持續推出系列優惠。6月1日至6月21日期間，「香煎紐約客藍鑽蝦套餐」原價每份650元，現享「買1送1優惠」，現賺650元。套餐中以6盎司的紐約客牛排為主角，搭配上阿拉伯藍鑽蝦，並附贈湯品、白飯或麵包，讓民眾在家也能輕鬆享受海陸大餐的滋味。
除此之外，樂雅樂也獨家引進「秋田A5黑毛和牛」，標榜牛隻飲用白神山泉水生長，並以當地的好米混進飼料餵養、肥育而成，油脂均勻並具有柔嫩口感。活動期間「日本秋田A5黑毛和牛排餐」，原價1705元，58折優惠價999元，現省706元。另外樂雅樂也提供冷凍和牛片裝、北海道3S大干貝等食材供民眾購買。外帶單筆滿999元，加贈「韓國不倒翁明太魚湯塊」，價值120元，送完為止。
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