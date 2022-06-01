王品燒肉組享9折、加送戰斧豬排！全新外帶餐新上市

了解民眾自主防疫、在家用餐的需求，王品集結旗下的「Oh my!原燒」、「最肉」、「肉次方」等3個燒肉品牌，全新推出手打牛肉漢堡丼、澳洲和牛饕客餐盒等一系列外帶料理，並有多款烤肉組可供家人聚餐。6月30日前，還有外帶烤肉組9折、牛五花99元、免費送戰斧豬排等優惠。

「Oh my!原燒」推出全新外帶菜色「手打牛肉漢堡丼」，漢堡肉排以牛肉、豬肉混合，並拌入洋蔥與辛香料後經手工摔打製成，擁有紮實多汁的口感，每份189元。另外還有適用多人用餐的「雙人/4人分享餐」，共有8款丼飯主餐可供選擇，並可選擇搭配鮮蔬沙拉、起司漢堡或黑糖奶酪，再附上珍珠奶茶，雙人每組579元、4人每組1,239元。

甫於今年4月於台中開幕的燒肉餐酒館「最肉」，本次新推出「澳洲和牛饕客餐盒」，選用澳洲M8+等級和牛的橫隔膜、法蘭克部位，搭配台灣冠軍馥米與5品烤季節時蔬、4品漬物小菜，每份480元。6月30日前外帶6個燒肉餐盒，就送「炙燒厚切雞腿丼」1份（價值190元）。另外店內的「醬燒牛肉焦糖吐司」亦提供外帶，每份120元。