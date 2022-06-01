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王品燒肉組享9折、加送戰斧豬排！全新外帶餐新上市

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「Oh_my!原燒」規劃雙人、四人分享餐，共有8款主餐可供挑選，雙人每組579元、4人每組1,239元。圖／王品提供
「Oh_my!原燒」規劃雙人、四人分享餐，共有8款主餐可供挑選，雙人每組579元、4人每組1,239元。圖／王品提供

了解民眾自主防疫、在家用餐的需求，王品集結旗下的「Oh my!原燒」、「最肉」、「肉次方」等3個燒肉品牌，全新推出手打牛肉漢堡丼、澳洲和牛饕客餐盒等一系列外帶料理，並有多款烤肉組可供家人聚餐。6月30日前，還有外帶烤肉組9折、牛五花99元、免費送戰斧豬排等優惠。

「Oh my!原燒」推出全新外帶菜色「手打牛肉漢堡丼」，漢堡肉排以牛肉、豬肉混合，並拌入洋蔥與辛香料後經手工摔打製成，擁有紮實多汁的口感，每份189元。另外還有適用多人用餐的「雙人/4人分享餐」，共有8款丼飯主餐可供選擇，並可選擇搭配鮮蔬沙拉、起司漢堡或黑糖奶酪，再附上珍珠奶茶，雙人每組579元、4人每組1,239元。

甫於今年4月於台中開幕的燒肉餐酒館「最肉」，本次新推出「澳洲和牛饕客餐盒」，選用澳洲M8+等級和牛的橫隔膜、法蘭克部位，搭配台灣冠軍馥米與5品烤季節時蔬、4品漬物小菜，每份480元。6月30日前外帶6個燒肉餐盒，就送「炙燒厚切雞腿丼」1份（價值190元）。另外店內的「醬燒牛肉焦糖吐司」亦提供外帶，每份120元。

針對連假在家聚餐的需求，。「Oh my!原燒」提供「大豐盛和牛烤肉組」，內含日本和牛雪花、澳洲和牛五花、伊比利豬梅花等8款精選肉品，搭配韓式泡菜、糯米辣椒醬等漬物，2人2,180元、4人份3,580元，6月30日前可享外帶烤肉組9折優惠，透過「王品瘋美食APP」領取優惠券，牛五花原價160元，加購價99元。另外「肉次方」也提供「全明星燒肉分享組」，總重超過1.1公斤，適合2～3人享用，每套1,198元，6月30日前外帶2組，再加贈價值238元的「戰斧豬排」1份。

肉次方的「全明星燒肉分享組」，外帶2組就送戰斧豬排1份。圖／王品提供
肉次方的「全明星燒肉分享組」，外帶2組就送戰斧豬排1份。圖／王品提供
最肉推出全新「澳洲和牛饕客餐盒」，每份480元。圖／王品提供
最肉推出全新「澳洲和牛饕客餐盒」，每份480元。圖／王品提供
Oh_my!原燒「大豐盛和牛烤肉組」，2人2,180元、4人份3,580元。圖／王品提供
Oh_my!原燒「大豐盛和牛烤肉組」，2人2,180元、4人份3,580元。圖／王品提供

烤肉 漢堡 澳洲

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