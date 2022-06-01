聽新聞
test
0:00 / 0:00
王品燒肉組享9折、加送戰斧豬排！全新外帶餐新上市
了解民眾自主防疫、在家用餐的需求，王品集結旗下的「Oh my!原燒」、「最肉」、「肉次方」等3個燒肉品牌，全新推出手打牛肉漢堡丼、澳洲和牛饕客餐盒等一系列外帶料理，並有多款烤肉組可供家人聚餐。6月30日前，還有外帶烤肉組9折、牛五花99元、免費送戰斧豬排等優惠。
「Oh my!原燒」推出全新外帶菜色「手打牛肉漢堡丼」，漢堡肉排以牛肉、豬肉混合，並拌入洋蔥與辛香料後經手工摔打製成，擁有紮實多汁的口感，每份189元。另外還有適用多人用餐的「雙人/4人分享餐」，共有8款丼飯主餐可供選擇，並可選擇搭配鮮蔬沙拉、起司漢堡或黑糖奶酪，再附上珍珠奶茶，雙人每組579元、4人每組1,239元。
甫於今年4月於台中開幕的燒肉餐酒館「最肉」，本次新推出「澳洲和牛饕客餐盒」，選用澳洲M8+等級和牛的橫隔膜、法蘭克部位，搭配台灣冠軍馥米與5品烤季節時蔬、4品漬物小菜，每份480元。6月30日前外帶6個燒肉餐盒，就送「炙燒厚切雞腿丼」1份（價值190元）。另外店內的「醬燒牛肉焦糖吐司」亦提供外帶，每份120元。
針對連假在家聚餐的需求，。「Oh my!原燒」提供「大豐盛和牛烤肉組」，內含日本和牛雪花、澳洲和牛五花、伊比利豬梅花等8款精選肉品，搭配韓式泡菜、糯米辣椒醬等漬物，2人2,180元、4人份3,580元，6月30日前可享外帶烤肉組9折優惠，透過「王品瘋美食APP」領取優惠券，牛五花原價160元，加購價99元。另外「肉次方」也提供「全明星燒肉分享組」，總重超過1.1公斤，適合2～3人享用，每套1,198元，6月30日前外帶2組，再加贈價值238元的「戰斧豬排」1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言