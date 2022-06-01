會員經濟力抗疫情 環球購物中心年中慶三路並進

隨著兒童疫苗開打、民眾疫苗覆蓋率高，環球購物中心觀察到近期人潮量有緩升趨勢，周成長達近10%，消費金額、客單價皆提升近15%，降低疫情干擾營運衝擊，會員經濟成為力抗疫情衝擊的營運主關鍵之一。於是6月2日至29日環球購物中心展開的年中慶檔期，加重會員回饋力道，環球購物中心年中慶三路並進，搶攻會員、分眾、無接觸商機。

環球購物中心「Smile！笑一個，我們會更好」年中慶檔期加碼「放大點數經濟」，6月2日至29日推消費滿額點數5倍送，新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市周一至周五會員單筆消費滿1,000元可享點數5倍送(原消費1,000元為10點)，每會員單日回饋上限150點，期間最高可獲3,000點；車站店-板橋車站、南港車站、林口A9及新左營車站則為會員每日餐飲消費單筆滿500元，可享點數5倍贈(原消費500元為5點)，會員單日上限100點。另有兩日限定「1點抵1元」限量回饋，6月18日至19日新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市消費滿300元享100點抵100元；板橋車站、南港車站、林口A9及新左營車站為消費滿200元享50點抵50元。

降低接觸的行動支付成為主流，環球購物中心統計，使用行動支付消費的業績成長超過30%，年中慶檔期加碼推「零接觸行動支付高回饋」，6月2日至29日使用街口支付單筆滿688元送80元電子商品禮券，或刷Global Mall聯名卡滿3,000元最高送200元電子商品禮券，還可綁定GMpay使用。

疫情讓外帶外送業績以月增近40%持續成長，環球攜手外送平台foodpanda即日起至6月10日推獨家限量優惠，點購館內上百家指定餐廳美食，單筆消費滿600元享8.5折、每筆最高折100元，而「美食到店取」線上下單、分店專區快取，則自6月2日至30日推出滿400元領券限量折200元，相當於5折起。內用享美食則以年輕客群或小家庭為主，推出2~4人優惠6折起。

近期兒童疫苗開放施打，親子客群為主的環球新北中和店推出「兒童小黃卡專屬換甜甜圈、享美食好康」，即日起至6月30日ikids會員持兒童疫苗接種小黃卡至服務台，可免費換限量Mister donut歡樂派對一盒(價值60元)及美食抵用券50元，消費滿百即可用。