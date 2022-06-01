下一位天后？金色三麥「貴妃系」啤酒 荔枝風味大滿足

隨著時間邁入六月、氣溫逐漸升高，連帶也讓氣泡感、果香，成為清酒精飲料的主流大宗。台灣啤酒以經典調酒「自由古巴」為靈感、推出「台啤特釀」新品的「自由狂想曲」，同時金色三麥則以當季的「玉荷包」荔枝為原料，一口氣帶來懶骨頭系啤酒「俏荔貴妃」、「美荔貴妃」，被品牌視為繼蜂蜜啤酒之後的另一重量級作品，並採限量上市。

經典調酒的「自由古巴」緣起於20世紀初，並以蘭姆酒、可樂、萊姆汁為原料，明顯的氣泡感與甜感，歷經一世紀不衰；台啤特釀的「自由狂想曲」則使用了歐系啤酒花與大麥芽，並以天然檸檬汁融合經典可樂風味，釀出了自然發酵的高酒精拉格啤酒，酒體純淨為特色，尾韻並帶有檸檬清香，嘗試消解夏日空氣中的暑氣與悶熱。

金色三麥則從夏日水果聖品「玉荷包」荔枝得到靈感，兩款懶骨頭、貴妃系啤酒「俏荔貴妃啤酒」與「美荔貴妃啤酒」，並獲得2022「澳洲國際啤酒大賽」肯定，同時4.5%的酒精濃度，即便偶爾小酌的酒精新手，也能輕鬆飲用。其中「俏荔貴妃啤酒」將先從6月1日起於全家便利商店與各大通路開賣，6/15則由「美荔貴妃啤酒」接力，於7-ELEVEN便利商店限定販售。

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