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支援Google TV的Chromecast終於在台上市 售價1,999元 台灣大指定方案0元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣大實體門市6月22日電信獨家開賣，申辦指定方案，Chromecast（支援Google TV）0元就能帶回家。圖／台灣大哥大提供
台灣大實體門市6月22日電信獨家開賣，申辦指定方案，Chromecast（支援Google TV）0元就能帶回家。圖／台灣大哥大提供

拖得有點久，早在2020年底即於國外發表的Chromecast（支援Google TV）終於要在台灣正式推出。想入手升級家中舊電視的民眾不用再買水貨，即日起可於Google Store、myfone購物、momo購物網、PChome線上購物、蝦皮購物等指定通路進行預購，台灣只有推出雪花白款，建議售價1,999元，6月22日正式出貨。台灣大實體門市當天同步電信獨家開賣，申辦串流影音MyVideo大螢方案，月付199元、綁約18個月，Chromecast（支援Google TV）0元就能帶回家。另外，myfone購物也加碼，首日下單預購還可抽myfone購物禮券200元。

新款Chromecast內建Google TV介面，有別於先前的圓形設計，這款外型更輕巧纖薄，可與電視的HDMI連接埠完美接合且收納於電視後方，功能上則具備4K HDR與60 fps的串流播放，並支援Dolby Vision杜比視界與Dolby audio杜比音效。

而隨Chromecast附上的專屬聲控器也是重點之一，除了將常用的YouTube、Netflix快捷按鍵直接附上之外，只要按下聲控器上的Google語音助理按鈕，即可以中文指令進行操作，如果家中還有其他相容Google Home的智慧家庭裝置，也可透過Chromecast（支援Google TV）進行串聯，透過聲控調整燈光、空調。透過聲控器上的紅外線設定，還能與指定支援品牌的電視進行整合，用單一遙控器即可輕鬆控制。

這次Chromecast（支援Google TV）也針對繁體中文相容性進行了改善，除了支援完整Google TV娛樂服務，能存取超過6,500個應用程式，並瀏覽數十萬部依據個人喜好排定優先順序的電影和電視節目，只要使用者向Google助理下達指令，即可查看YouTube、Netflix、Disney+、Apple TV、Amazon Prime Video、MyVideo等常用應用程式的搜尋結果。此外，Chromecast也讓家長們可以建立兒童設定檔，讓孩子們觀賞闔家皆宜的精選電影和電視節目。

凡購買Chromecast（支援Google TV）可享受最多3個月的YouTube Premium免費試用；即日起至6月26日於Google Store同時購買Chromecast（支援Google TV）與 Nest Hub（第2代）可享有1,500元的折扣優惠。在台灣大門市、myfone購物及momo購物網購買，產品外盒還會附上「MyVideo 90天免費體驗」序號貼紙。

首款支援Google TV的Chromecast即日起在台灣開放預購，包含電視串流裝置與聲控器，建議售價1,999元。圖／Google提供
首款支援Google TV的Chromecast即日起在台灣開放預購，包含電視串流裝置與聲控器，建議售價1,999元。圖／Google提供

購物網 聲控 電影

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